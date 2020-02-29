Тренер "Вест Хэма" рассказал о восстановлении Андрея Ярмоленко

Возвращение в строй украинца Андрея Ярмоленко пока что откладывается. Напомним, вингер "Вест Хэма" получил травму в Англии еще в середине декабря и с тех пор не играет. Ранее говорили, что бывший динамовец может выйти на поле уже 29 февраля. Однако затем сообщили, что Ярмоленко сможет сыграть после травмы 8 марта.

Тем временем главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес внес некоторую ясность в вопросе с украинским полузащитником в комментарии клубному сайту:

"На днях Андрей сыграл 60 минут в контрольном матче. Он все еще немного испытывает дискомфорт в бедре, поэтому пока не присоединяется к основному составу. Но он уже все ближе к этому".

К слову, мы писали, что Ярмоленко сыграл в секретном матче против "Тоттенхэма". Встреча прошла на клубной базе "Вест Хэма" за закрытыми дверями.

Читайте прогноз, расписание и результаты 28-го тура чемпионата Англии. Команда украинца занимает 18-е место в Премьер-лиге, находясь в зоне вылета. Сегодня она играет с "Саутгемптоном" на своем поле.

Смотрите, как Ярмоленко забивал за "Вест Хэм"

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