Тренер "Виктории" поработает барменом в пивнушке, если проиграет в Москве

Главный тренер чешской "Виктории" Павел Врба в скором времени может поработать в одной из пивных у себя на родине.

54-летний специалист до старта группового раунда Лиги чемпионов заключил пари с пльзеньской пивной компанией. По условиям пари, компания должна была бесплатно угостить пивом 11 700 болельщиков "Виктории" – именно столько вмещает домашний стадион клуба, если "Виктория" сумела бы выйти в плей-офф ЛЧ. Чуда не случилось, и по итогам уже 4-х туров клуб лишился шансов на первое или второе место в группе. Однако вторая часть пари гласит: если клуб станет в группе последним – Врба будет подавать пенный напиток гостям в одной из пивных в Пльзени.

За два тура до конца "Виктория" идет в группе G на последнем месте с 1 набранным очком. 27 ноября клуб в Москве сыграет против местного ЦСКА, у которого 4 очка и 3-е место в группе. В 6-м, заключительном туре группового этапа, "Виктория" примет "Рому", а ЦСКА сыграет на выезде с "Реалом". Если ЦСКА сегодня обыграет "Викторию", то Врба гарантированно проиграет пари.

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионом "Шахтер" играет с "Хоффенхаймом", онлайн-трансляция матча идет на нашем сайте.