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Тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер: Нам пока не до Лиги Европы

29 мая, 17:20

Алексей Исаенко

Наставник немецкого клуба пристально не следит за "горняками", хотя и знает, что в Украине скоро рестарт сезона

В направлении завтрашнего матча с франкфуртским "Айнтрахтом" "Вольфсбург" (соперник "Шахтера" в Лиге Европы) шагает с высоко поднятой головой. Еще бы – во вторник волки разнесли в пух и прах неслабый "Байер" – на его поле, в Леверкузене. С другой стороны, и поводы для опасения у вольфсбургцев должны иметь место. Два домашних поражения подряд, в матчах с чемпионом Украины – в марте и с дортмундской "Боруссией" – неделю назад (в обоих – без зрителей), заставляют задуматься, опасная тенденция – налицо.

И дело не только в "Вольфсбурге". Посмотрите на результаты возобновившегося турнира Бундеслиги: сплошь гостевые победы, а хозяева недосчитываются запланированных очков. Похоже, отсутствие поддержки своих болельщиков для большинства немецких команд становится решающей преградой на пути к успеху. Так ли это? С этим вопросом корреспондент "Сегодня" обратился к наставнику "Вольфсбурга" Оливеру Гласнеру.

Оливер Гласнер. Фото Reuters

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Оливер Гласнер. Фото Reuters

"Еще в те времена, когда на выезде нас ждало давление переполненых трибун, – ответил австрийский тренер, – мы зачастую выглядели опаснее, чем на своем стадионе. Но в ближайших домашних матчах мы постараемся играть так же хорошо, как и в гостях"

- Вы по-прежнему следите за донецким "Шахтером"? – второй вопрос от "Сегодня". – Не забыли о Лиге Европы?
- Я слышал о том, что "Шахтер" провел контрольные матчи, что скоро возобновится чемпионат Украины. Но сейчас все наши мысли – исключительно о Бундеслиге. Хотя бы потому, что пока неизвестно, когда нам играть в Лиге Европы, да и состоится ли этот матч вообще...

Похоже, в воскресенье украинское "класичне" Оливер Гласнер смотреть не будет. А, может, лукавит?..

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Оливер Гласнер. Фото Reuters

Оливер Гласнер. Фото Reuters

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1

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Благодарим пресс-офицера "Вольфсбурга" Барбару Эртель-Ляйхт за содействие при подготовке этого материала.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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Лига Европы Шахтер Донецк чемпионат Германии Вольфсбург Оливер Гласнер

Источник: Сегодня|Спорт

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