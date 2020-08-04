Тренер "Вольфсбурга": "Против "Шахтера" сыграем на победу в своем стиле"

Уже завтра, 5 августа, состоятся повторные матчи 1/8 финала Лиги Европы, которые были отложены на много месяцев из-за пандемии коронавируса. В одном из них в Киеве донецкий "Шахтер" примет немецкий "Вольфсбург". К слову, все матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.
Накануне вылета в Украину главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер пообщался с журналистами по телефонной связи, рассказав о настрое на поединок с "Шахтером". Его слова приводит сайт zbirna.com:
"Конечно, ситуация с коронавирусом – особая, но мы уже привыкли к подобному. Очень важно, чтобы мы выступили с большим энтузиазмом и предельными эмоциями. "Шахтер" – очень хорошая команда с международным опытом, которая регулярно играет в Лиге чемпионов. Но мы увидели в первом матче, что можем создавать моменты, и весьма опасные. Мы стараемся играть на победу в каждой игре. Необходимость забить как минимум два мяча не изменит наш стиль игры".
Также наставник несколько пролил свет на проблемы с составом:
"С момента начала тренировок кадровая ситуация никак не изменилась. Что касается позиции правого защитника, то там сыграет тот, кто больше всего подходит. Понятно одно: Кевин Мбабу точно не полетит в Киев. Есть три варианта замены дисквалифицированного Ренато Штеффена: Жоао Виктор, Феликс Клаус и Омар Мармуш. Один из этой тройки наверняка сыграет в Киеве".
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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала ЛЕ в марте:
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