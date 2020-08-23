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Тренер выпустил 20-летнего сына на поле, а тот за 40 секунд заработал красную карточку

23 августа, 17:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Для юного футболиста это был дебютный матч за первую команду

Необычный инцидент произошел во время матча чемпионата Мексики между "Монтерреем" и "Америкой". При счете 3:1 в свою пользу главный тренер "Монтеррея" Антонио Мохамед на 91-й минуте встречи решил дать шанс себя проявить собственному 20-летнему сыну Шаиру Мохамеду. Однако тот "отблагодарил" отцу тем, что умудрился за 42 секунды в дебютном матче за первую команду заработать удаление.

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В игровом эпизоде Мохамед-младший грубо въехал сопернику по ногам сзади и сразу увидел перед собой красную карточку. Теперь остается только догадываться, какие санкции к нему применит отец дома.

Ранее мы писали, что от коронавируса скончался легендарный мексиканский футболист: как умирал и чем еще болел. Дону Аарону Падилье было 77 лет. Бывший нападающий встретил свою смерть дома в присутствии родных.

Также мы писали, что в Мексике гроб принесли на футбольное поле, чтобы забить последний гол. Необычным образом простились с 16-летним футболистом "Монтеррея" Александром Мартинесом, которого застрелили полицейские, приняв за грабителя.

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футболист Америка чемпионат Мексики удаление Монтеррей

Источник: Сегодня|Спорт

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