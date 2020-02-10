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Тренер "Ювентуса" ходит по краю: в клубе недовольны результатами команды и думают вернуть "бывшего"

10 февраля, 15:15

Сменщиком "курильщика" Сарри может стать безработный Аллегри

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри может в ближайшее время покинуть туринский клуб. В последнем туре чемпионата Италии "Старая Синьора" неожиданно уступила "Вероне". "Ювентус" не спас даже Роналду, забив рекордный для клуба гол.

Как утверждают итальянские СМИ, руководство туринского клуба может уволить Сарри в связи с последними результатами команды. Боссы чемпиона Серии А последних лет недовольно, что в турнирной таблице у "Ювентуса" появилось два конкурента в борьбе за титул. Президента клуба Андреа Аньелли начали терзать сомнения в правильном выборе тренере из-за последних матчей "Синьоры".

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Также появилась информация, что в туринской команде клубе есть группа игроков, которая хотела бы вернуть бывшего тренера "черно-белых" Массимилиано Аллегри.

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

В настоящий момент 52-летний специалист находится без работы, а "Ювентус" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные пока еще Маурицио Сарри набрали 54 очка в 23 турах.

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тренер Ювентус Турин Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри

Источник: La Repubblica

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