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Тренер "Зари": "Глобальная задача – пройти дальше, что мы и сделали"

Сегодня, 22:20

Виктор Скрипник – о матче с "Будучностью"

Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Тренер "Зари": "Глобальная задача – пройти дальше, что мы и сделали" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA Футбол Виктор Скрипник – о матче с "Будучностью"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Будучностью" и проход в третий раунд квалификации Лиги Европы. Наставник отметил, что его команда была мотивирована только на победу.

Перекладина, два удаления и гол Громова: обзор матча "Заря" – "Будучность"

"Результатом мы очень довольны. Сегодня ровно неделя, как мы сыграли три матча подряд. Если бы мне сказали, что мы выиграем три матча, еще и без травм, я бы под этими словами расписался. Мы довольны тем, как прошла первая неделя. Команда была очень мотивирована, как и соперник. У нас был тяжелый перелет в Полтаву после первого матча в Черногории, а "Будучность" отдыхала. Играли на фоне усталости.

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Когда пошли удаления, мы уже выигрывали. Я уже вижу то, что хочу от ребят, что ожидаю от них. Всегда хочется улучшений и обыгрывать по 8:0, но не всегда это случается, надо довольствоваться тем, что имеем. Я бы не сказал, что после удалений мы слабее сыграли. У них стало на два игрока меньше впереди, но осталось столько же на своей половине. Как играли 1 в 1, так и играли. У нас были моменты, мы держали мяч, но обыгрывать 6:0 не было задачи. Глобальная задача – пройти дальше, что мы и сделали".

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Кстати, стал известен соперник "Мариуполя" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Команда Александра Бабича отправится в Голландию.

Также смотрите результаты всех ответных матчей второго квалифай-раунда Лиги Европы. В одном из поединков "Заря" пробилась в третий раунд квалификации Лиги Европы, дважды обыграв вице-чемпионов Черногории.

Смотрите поединок чемпионата Украины "Ворскла" – "Заря":

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Лига Европы Заря Луганск Виктор Скрипник Будучность Подгорица

Источник: ua.tribuna.com

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