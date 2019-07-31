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Тренер "Зари" – об ответном матче в Лиге Европы: "Еще не все решено"

Сегодня, 21:34

Луганчане настраиваются на тяжелый матч против "Будучности" в Запорожье

Веселин Атанасов

Веселин Атанасов / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Тренер "Зари" – об ответном матче в Лиге Европы: "Еще не все решено" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 Футбол Луганчане настраиваются на тяжелый матч против "Будучности" в Запорожье

Тренер луганской "Зари" Веселин Атанасов поделился своим мнением об ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Будучности". Напомним, что главный тренер команды Виктор Скрипник сразу после матча с "Ворсклой" в чемпионате Украины отправился на конференцию тренеров в Германию.

- Нас ожидает непростой матч. В первой игре мы добились хорошего результата, но это не значит, что все решено. Подходим очень серьезно к завтрашней встрече и концентрируемся на положительном итоге.

- Все ли ребята в строю и восстановился ли Владислав Кабаев?

- Да, Влад работает в общей группе. Участие нескольких ребят в поединке под вопросом. Однако сегодня они будут тренироваться, а уже после мы примем по ним решение.

- В первом матче "Будучность" создала много моментов после стандартов.

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- Да, вы правы. Обратили внимание на это. Все проанализировали и стремимся исправляться. Постараемся сделать все, чтобы много стандартов у соперника не было, а если они и были, то будем эти стандартные положения нейтрализовывать.

- Как думаете, соперник завтра будет действовать на контратаках или же побежит вперед?

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- У нас есть разные мысли. В каком-то плане они будут рисковать. Им нужно забивать, выигрывать. Но это не значит, что они откроются и будут большие разрывы между линиями. Черногорцы будут ждать свой момент. Сильная сторона "Будучности" – стандартные положения и переход в атаку после наших стандартов. Если дать им играть в футбол, то они умеют это делать.

- Руководить командой завтра будете вы?

- Нет, Виктор Скрипник завтра уже будет в Запорожье.

Напомним, в первом матче "Заря" обыграла "Будучность" со счетом 3:1. Дублем отметился Артем Громов, еще один мяч на свой счет записал Леван Арвеладзе. Ответный матч пройдет в Запорожье на "Славутич Арене". На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча.

Как "Заря" одержала первую победу в новом чемпионате Украины:

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Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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