Тренер "Зари" – об ответном матче в Лиге Европы: "Еще не все решено"

Тренер луганской "Зари" Веселин Атанасов поделился своим мнением об ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Будучности". Напомним, что главный тренер команды Виктор Скрипник сразу после матча с "Ворсклой" в чемпионате Украины отправился на конференцию тренеров в Германию.
- Нас ожидает непростой матч. В первой игре мы добились хорошего результата, но это не значит, что все решено. Подходим очень серьезно к завтрашней встрече и концентрируемся на положительном итоге.
- Все ли ребята в строю и восстановился ли Владислав Кабаев?
- Да, Влад работает в общей группе. Участие нескольких ребят в поединке под вопросом. Однако сегодня они будут тренироваться, а уже после мы примем по ним решение.
- В первом матче "Будучность" создала много моментов после стандартов.
- Да, вы правы. Обратили внимание на это. Все проанализировали и стремимся исправляться. Постараемся сделать все, чтобы много стандартов у соперника не было, а если они и были, то будем эти стандартные положения нейтрализовывать.
- Как думаете, соперник завтра будет действовать на контратаках или же побежит вперед?
- У нас есть разные мысли. В каком-то плане они будут рисковать. Им нужно забивать, выигрывать. Но это не значит, что они откроются и будут большие разрывы между линиями. Черногорцы будут ждать свой момент. Сильная сторона "Будучности" – стандартные положения и переход в атаку после наших стандартов. Если дать им играть в футбол, то они умеют это делать.
- Руководить командой завтра будете вы?
- Нет, Виктор Скрипник завтра уже будет в Запорожье.
Напомним, в первом матче "Заря" обыграла "Будучность" со счетом 3:1. Дублем отметился Артем Громов, еще один мяч на свой счет записал Леван Арвеладзе. Ответный матч пройдет в Запорожье на "Славутич Арене". На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча.
Как "Заря" одержала первую победу в новом чемпионате Украины:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк