Тренер "Зари" оштрафовал сам себя на 30 процентов зарплаты

Юрий Вернидуб наказал команду во главе с собой за разгромное поражение от "Динамо"

Юрий Вернидуб. Фото dynamo.kiev.ua (О.Васильев).

Тренер "Зари" оштрафовал сам себя на 30 процентов зарплаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/444/93d/5c744493d636c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/444/93d/5c744493d636c.jpg 2019-03-03T18:43:00+02:00 Футбол Юрий Вернидуб наказал команду во главе с собой за разгромное поражение от "Динамо"

Тренер "Зари", которая в 20-м туре УПЛ разгромила "Ворсклу", признался, что после поражения от "Динамо" (0:5) в предыдущем туре оштрафовал и себя, и команду.

"На пресс-конференции после игры с "Динамо" я сказал, что нас всех поставили на колени, – заявил коуч "Зари" Юрий Вернидуб. - Если мы сильные, то встанем и пойдем дальше, а если слабые, то нет. Мы оказались сильными, поднялись, доказали сегодняшней игрой, что тот матч был лишь случайностью. На поле была единая команда".

"Правда ли, что после игры с "Динамо" команду оштрафовали? Да, действительно я принял нелегкое решение и сказал ребятам, что все, и я вместе с ними, как главный тренер, будем наказаны на 30% от заработной платы. У нас еще оставались игры с "Ворсклой", "Львовом" и "Шахтером". Если мы встанем с колен, то думаю, что никаких санкций не будет. Но пока что все в силе. Сегодня ребята показали, что они молодцы, а игра с "Динамо" была лишь случайностью".

"Игра Громова? Парень неплохо выглядел. С появлением Арема Громова, Саши Тымчика, Богдана Михайличенко появилась та скорость, которой нам не хватало в Киеве, тот стиль, который проповедует наш клуб", – сказал Вернидуб.

После 20 туров "Заря" занимает четвертое место, имея в активе 31 очко.

Чемпионат Украины. Топ-10 трансферов зимы

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тренер "Зари" оштрафовал сам себя на 30 процентов зарплаты". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.