Тренер "Зари" оштрафовал сам себя на 30 процентов зарплаты
Юрий Вернидуб наказал команду во главе с собой за разгромное поражение от "Динамо"
Тренер "Зари", которая в 20-м туре УПЛ разгромила "Ворсклу", признался, что после поражения от "Динамо" (0:5) в предыдущем туре оштрафовал и себя, и команду.
"На пресс-конференции после игры с "Динамо" я сказал, что нас всех поставили на колени, – заявил коуч "Зари" Юрий Вернидуб. - Если мы сильные, то встанем и пойдем дальше, а если слабые, то нет. Мы оказались сильными, поднялись, доказали сегодняшней игрой, что тот матч был лишь случайностью. На поле была единая команда".
"Правда ли, что после игры с "Динамо" команду оштрафовали? Да, действительно я принял нелегкое решение и сказал ребятам, что все, и я вместе с ними, как главный тренер, будем наказаны на 30% от заработной платы. У нас еще оставались игры с "Ворсклой", "Львовом" и "Шахтером". Если мы встанем с колен, то думаю, что никаких санкций не будет. Но пока что все в силе. Сегодня ребята показали, что они молодцы, а игра с "Динамо" была лишь случайностью".
"Игра Громова? Парень неплохо выглядел. С появлением Арема Громова, Саши Тымчика, Богдана Михайличенко появилась та скорость, которой нам не хватало в Киеве, тот стиль, который проповедует наш клуб", – сказал Вернидуб.
После 20 туров "Заря" занимает четвертое место, имея в активе 31 очко.
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