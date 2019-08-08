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Тренер "Зари": "Все будет решаться в Запорожье"

Сегодня, 23:32

Наставник остался недоволен обороной

Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против софийского ЦСКА. Мы вели онлайн матча ЦСКА – "Заря".

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"Очень хороший стадион, очень хорошая поддержка. Знали, что так будет. Понравился матч. Обе команды играли на победу. Как вчера я и говорил, искали свои шансы у чужих ворот. Любая команда хочет играть в футбол еще лучше. Мы не исключение. Конечно, есть ошибки. При забитом мяче у нас было 6-7 человек в штрафной и только два в красной форме, а все равно мы получили гол. Это злит.

Нужно улучшать игру в обороне. Но мы не опустили рук, искали свои шансы впереди и наше старание переросло в пенальти, который мы реализовали. Но, повторюсь, все будет решаться в Запорожье.

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ЦСКА – мощная команда с индивидуально сильными игроками. Очень довольны, что сыграли здесь 1:1. Все было не так просто, как кажется. Давление трибун, команды, индивидуально сильных футболистов – это всегда непросто. Играли против очень сильного клуба", - сказал Скрипник.

В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

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Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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