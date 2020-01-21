Тренер Зинченко призывает "убить" Кубок английской лиги ради спасения игроков

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал к "убийству" Кубка английской лиги с целью сократить количество матчей в сезоне, провоцирующее многочисленные травмы. Кстати, сегодня команда Гвардиолы играет очередной поединок Премьер-лиги Англии. Смотреть онлайн Шеффилд – Манчестер Сити можно в трансляции на нашем сайте.

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

"Чтобы расписание стало менее насыщенным, нужно убрать один из внутренних турниров. Кубок английской лиги? Уберите некоторые турниры. Исключите их полностью, так будет меньше игр. Меньше матчей, меньше соревнований, меньше команд, больше качества. Людям понравится это. Они смогут ходить в театр, в кино, рестораны, смотреть на салюты, наслаждаться жизнью вне футбола, – заявил главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола. – Иначе это уже слишком. Из-за большого количества матчей игроки получают травмы. И я не удивлен. Мне очень жаль выбывших из строя Кейна и Рашфорда. Футбольные власти должны подумать над этим. На это сетуют тренеры, но руководству все равно. Мы играем с разницей в пару дней все снова и снова. Игроки страдают от такого расписания. Чтобы провести столько матчей за сезон, нужно, чтобы год состоял из 400 дней"

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Как мы писали ранее, ведущий форвард "Тоттенхэма" Кейн пропустит Евро-2020. Лидер сборной Англии получил разрыв подколенного сухожилия в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

Кроме того, продолжает восстанавливаться после травмы украинский легионер "Вест Хэма" Ярмоленко. А другой лидер нашей сборной Зинченко, которого прооперировали в прошлом году, теперь никак не не может вернуть себе статус основного игрока "МанСити".

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