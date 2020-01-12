Тренер Зинченко разбил четыре машины: названа сумма "убитых" авто Гвардиолы

Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определенно является одним из лучших в своем деле, однако, даже у лучших есть свои недостатки. Так, испанец является не самым успешным водителем. Кстати, 12 января команда Пепа играет важный матч Премьер-лиги. "Астон Вилла" – "Манчестер Сити" смотреть онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

То, что вождение – явно не конек Хосепа Гвардиолы, доказывает исследование британского таблоида The Sun, журналисты которого решили подсчитать общую стоимость машин, разбитых испанцем после переезда в Манчестер. Сумма впечатляет.

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С февраля 2016 года наставник Александра Зинченко повредил четыре машины, среди которых Mercedes GLE за 80 тысяч фунтов, Range Rover за 150 тысяч фунтов, Bentley GTX700 за 200 тысяч фунтов и Mini Cooper, стоимость которого составляет 30 тысяч фунтов.

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Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters В тренде Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года

Таким образом, общая стоимость всех средств передвижения, на которых испанец попал в ДТП, составила 460 тысяч фунтов – или 538 тысяч евро. В переводе на украинскую валюту это свыше 14 млн гривен.

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Впрочем, для самого Хосепа Гвардиола сумма в 460 тысяч фунтов, пожалуй, не такая уж и внушительная, если учесть, что ее он получает за восемь дней в "Манчестер Сити", в котором годовой оклад испанца составляет 20 миллионов фунтов.

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