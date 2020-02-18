Тренера, доверявшего вратарю сборной Украины в Испании, отправили в отставку

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Во вторник "Овьедо" – команда испанской Сегунды – отправил в отставку главного тренера Хавьера Росаду. Напомним, именно в этом клубе на правах аренды играет украинский вратарь Андрей Лунин. К слову, читайте, как оценил Лунин второй испанский дивизион: он сильнее чемпионата Украины.

Стороны расстались полюбовно. Руководство клуба поблагодарило Росаду за его профессионализм и самоотверженность и пожелало дальнейших успехов. О новом тренере "Овьедо" пока что не сообщается. Украинец играл со стартового свистка во всех шести матчах после перехода в новую команду из "Вальядолида". Права на него, напомним, принадлежат мадридскому "Реалу".

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Сейчас "Овьедо" находится в зоне вылета – на 19-м месте второго испанского дивизиона. Всего здесь выступает 22 коллектива, а покинут Сегунду по итогам сезона четыре клуба. Столько же очков, 29, набрал и "Луго" украинского защитника Василия Кравца. А "Альбасете" форварда Романа Зозули имеет на один пункт больше и занимает 18-ю строчку таблицы.

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