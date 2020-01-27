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Тренера команды U16 задержали по обвинению в изнасиловании

27 января, 13:45

Наставник пять раз пытался изнасиловать молодых футболистов.

/ Фото: Twitter

Тренера юношеской команды (U16) любительского "Маньянвилля" арестовали по обвинению в изнасиловании своих воспитанников. 46-летнего мужчину задержали у него дома и поместили в изолятор. Ему выдвинули обвинения в изнасиловании, попытках изнасилования, сексуальном насилии и коррупции, сообщает Le Parisien.

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Как минимум пять жертв обратились в полицию. Преступления были совершены в 2016-2017 годах. Также он обвиняется в совращении подростка в фирме, где работал параллельно. Известно, что наставник "Маньянвилля" пять раз пытался изнасиловать молодых футболистов.

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Отмечается, что обвинения подобного рода ему выдвигали еще в 2008 году, однако тогда не удалось найти доказательств.

Также мы писали, что гибель Коби Брайанта – самый дорогой футболист мира узнал о трагедии в перерыве матча. Неймар узнал о гибели легендарного баскетболиста в перерыве, во втором тайме забил гол и показал жест в память о Брайантеа.

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изнасилование чемпионат Франции

Источник: Сегодня|Спорт

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