Тренера команды U16 задержали по обвинению в изнасиловании

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Тренера юношеской команды (U16) любительского "Маньянвилля" арестовали по обвинению в изнасиловании своих воспитанников. 46-летнего мужчину задержали у него дома и поместили в изолятор. Ему выдвинули обвинения в изнасиловании, попытках изнасилования, сексуальном насилии и коррупции, сообщает Le Parisien.

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Как минимум пять жертв обратились в полицию. Преступления были совершены в 2016-2017 годах. Также он обвиняется в совращении подростка в фирме, где работал параллельно. Известно, что наставник "Маньянвилля" пять раз пытался изнасиловать молодых футболистов.

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Отмечается, что обвинения подобного рода ему выдвигали еще в 2008 году, однако тогда не удалось найти доказательств.

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