Тренера обвинили в расизме из-за жеста "узкие глаза" в адрес "японского Месси"

Ассистент растянул глаза, чтобы подозвать к себе японского футболиста

Такефуса Кубо / Фото: Getty Images

В Испании разгорелся очередной расистский скандал. Во время матча 23-го тура чемпионата Испании между "Эспаньолом" и "Мальоркой". В середине второго тайма тренер по физподготовке Дани Пастор готовил замену и подозвал к себе японского легионера Такефуса Кубо, но не придумал ничего умнее, чем изобразить известный жест, ассоциирующийся с людьми азиатской внешности.

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Такефуса Кубо прошлым летом перешел в мадридский "Реал" из "Токио". По данным СМИ, контракт 18-летнего хавбека рассчитан на 4 сезона (по другим данным – на 5, с зарплатой в 1,2 миллиона долларов за сезон).

Интересно, что с 2011 по 2015 год Кубо тренировался и играл за юношеские команды "Барселоны", принципиального соперника "Реала". Его уже окрестили "японским Месси".

Ранее мы писали про другой скандал в Испании: арбитр говорил, что женщины не должны играть в футбол, и называл "позорищем". Тренер "Кревильенте" возмущена поведением рефери и требует извинений.

А в Шотландии обвиняют в расизме 12-летнего болельщика "Селтика". Мальчик распевал расистские кричалки в матче против "Рейнджерса".

Смотрите, как "Эспаньол" забил шесть мячей сопернику в Лиге Европы:

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