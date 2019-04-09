Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Лионель Скалони получил серьезные травмы в результате ДТП
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони получил серьезные травмы в результате несчастного случая на Майорке. Происшествие случилось сегодня в 10.00, когда тренер парковал велосипед. Предположительно, машина, которая ехала задним ходом, наехала на Лионеля.
Скалони был доставлен в госпиталь. Местная полиция проведет расследование, чтобы уточнить все подробности происшествия.
В ноябре прошлого года президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапи предложил временному тренеру Лионелю Скалони остаться на своем посту, по крайней мере, до Кубка Америки в 2019 году в Бразилии.
Напомним, что после неудачного ЧМ-2018 пост главного тренера сборной Аргентины покинул Хорхе Сампаоли. На мировом первенстве сборная Аргентины уступила Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Перед этим в групповом этапе ЧМ-2018 аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), проиграли Хорватии (0:3) и победили Нигерию (2:1).
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