Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Лионель Скалони получил серьезные травмы в результате ДТП

Лионель Скалони. Фото: AFP

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c84/a7b/5cac84a7bd494.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c84/a7b/5cac84a7bd494.jpg 2019-04-09T14:40:30+03:00 Футбол Лионель Скалони получил серьезные травмы в результате ДТП

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони получил серьезные травмы в результате несчастного случая на Майорке. Происшествие случилось сегодня в 10.00, когда тренер парковал велосипед. Предположительно, машина, которая ехала задним ходом, наехала на Лионеля.

Скалони был доставлен в госпиталь. Местная полиция проведет расследование, чтобы уточнить все подробности происшествия.

В ноябре прошлого года президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапи предложил временному тренеру Лионелю Скалони остаться на своем посту, по крайней мере, до Кубка Америки в 2019 году в Бразилии.

Напомним, что после неудачного ЧМ-2018 пост главного тренера сборной Аргентины покинул Хорхе Сампаоли. На мировом первенстве сборная Аргентины уступила Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Перед этим в групповом этапе ЧМ-2018 аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), проиграли Хорватии (0:3) и победили Нигерию (2:1).

Ранее мы писали, что защитник сборной Аргентины Алан Франко, возвращаясь с вечеринки, влетел в машину, в которой находилась беременная девушка.

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