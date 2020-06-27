"Тренером был придурок": бывший коуч "Барселоны" пытался превратить виноград в яблоко и "топил" игроков

Легенда болгарского футбола Христо Стоичков, который долгое время был нападающим испанской "Барселоны" и выиграл с ней Лигу чемпионов и Кубок Кубков, раскритиковал бывшего тренера каталонского клуба и сборной Нидерландов Луи ван Гала за его отношение к игрокам. В частности, к известному аргентинскому полузащитнику Хуану Роману Рикельме. Ранее мы сообщали, что клуб Первой лиги заманил в Украину обладателя "Золотого мяча".

"Почему Рикельме не добился успеха в "Барселоне"? Потому что его тренером был такой придурок, как ван Гал. У Рикельме ничего не получилось из-за того, куда Ван Гал ставил его на поле. Рикельме провел фантастическую карьеру, он был прекрасен в "Вильярреале", и в своем первом сезоне на "Камп Ноу" он также наслаждался футболом. Мне нравилось смотреть, как Рикельме забивает, отдает передачи, видеть его финты и трюки. Но когда кто-то хочет превратить виноград в яблоко, все это становится невозможным. Ван сделал немало хорошего, что нужно признать, но многие пострадали в футболе из-за его глупых поступков. Я перенес это. Он вошел в раздевалку и сказал, что в игре было много "круиффизма". И, конечно, я подумал: где Йохан и где ты? Была большая разница", — цитирует Стоичкова Sport.es.

Реклама

Луи ван Гал

Напомним, что Луи ван Гал возглавлял "Барселону" с 1997 по 2000 год, а также вернулся в команду в сезоне-2002/2003 – как раз в одно время с подписанием Рикельме. Тогда как Стоичков с перерывом выступал за каталонский клуб с 1990 по 1997 год.

Читайте также: Роналдиньо и Рикельме были готовы возобновить карьеры для выступлений за "Шапекоэнсе"

Реклама

Отметим, что Рикельме – является олимпийским чемпионом, победителем Кубка Интертото и Кубка Либертадорес с "Бока Хуниорс". Признавался лучшим футболистом Южной Америки.

Смотрите, как "Барселона" выступала в этом сезоне в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама