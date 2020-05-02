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Тренером Гвардиолу, а Шеву – в поле: Зинченко назвал сборную всех времен

2 мая, 15:48

Александр Трикиша

Украинский защитник включил в команду мечты вратаря "Шахтера" Андрея Пятова

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко составил свою версию символической сборной все времен. Интересно, что главным тренером своей команды мечты выбрал наставник "Сити" Хосепа Гвардиолу, а коуча сборной Украины Андрея Шевченко поставил в нападение. Ранее Зинченко назвал Шеву кумиром детства и сказал, чем он поход на Гвардиолу.

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"У меня будет тактическая схема 4-4-2. В воротах – Андрей Пятов. В обороне – Алвес, Марсело, Серхио Рамос и Венсан Компани. В полузащите – Хави, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Роналдиньо. В нападении – Тьерри Анри и Андрей Шевченко. Тренером этой сборной был бы Хосеп Гвардиола", – рассказал Зинченко во время общения с болельщиками в проекте УАФ.

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Ранее мы писали, что Ярмоленко и Зинченко узнали, сколько раз их протестируют на коронавирус. Футболистов английской Премьер-лиги будут проверять как минимум два раза в неделю.

Также мы писали, что коронавирус разрушил планы Зинченко насчет свадьбы. Украинский игрок пока не знает, когда состоится свадьба с Владой Седан.

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Андрей Шевченко Хосеп Гвардиола Андрей Пятов Лионель Месси Роналдиньо Тьерри Анри Хави Серхио Рамос Марсело Андрес Иньеста Венсан Компани Дани Алвес Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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