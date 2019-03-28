Тренеру "Ривер Плейт" установят самый большой футбольный памятник в мире
Руководство клуба попросило болельщиков поучаствовать в сборе средств на памятник
Руководство аргентинского "Ривер Плейт" планирует возвести памятник главному тренеру команды Марсело Гальярдо. Статую представят в декабре 2019-го в годовщину победы "Ривер Плейт" в Кубке Либертадорес над "Бока Хуниорс". Ее возведут возле клубного стадиона "Монументаль". Статуя будет высотой 6,70 метра и весом 6,3 тонны – это самый большой бронзовый памятник в мире, посвященный футболисту, пишет Clarin.
Руководство клуба попросило болельщиков поучаствовать в сборе средств на памятник. Каждый, кто внесет деньги, получит подарок с изображением статуи до ее возведения.
"Ривер Плейт" является одним из наиболее популярных клубов Аргентины. "Миллионеры" рекордные 35 раз становились чемпионом Аргентины. Также команда четыре раза выигрывала Кубок Либертадорес и один раз – Межконтинентальный кубок (сейчас – клубный чемпионат мира – прим.).
Напомним, что футболисты "Ривер Плейт" с размахом отпраздновали победу в Кубке Либертадорес. В декабре 2018-го клуб четвертый раз в своей истории выиграл главный трофей Латинской Америки.
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