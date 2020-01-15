Тренеру "Зенита" восьми детей мало: его жена хочет усыновить четырех африканцев

Супруга Сергея Семака высказалась о возможном увеличении их и так огромного семейства

Свадьба Сергея Семака / Фото: Instagram

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Анна Семак, которая в конце прошлого года повторно вышла замуж за тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала, что она хотела бы усыновить африканских детей. "Мне бы хотелось взять как минимум четверых", – написала Анна в сториз на своей странице в Instagram в ответ на вопрос, не хотела ли бы она взять девочку из Африки.

Напомним, Сергей и Анна Семак были в браке, затем развелись, а в октябре прошлого года снова поженились. Свадьба 43-летнего российского специалиста, родившегося в Луганской области, состоялась в Италии на живописном берегу озера Комо, где имеет свою виллу и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Фишка этой семьи в том, что у Сергея Семака и его жены Анны уже есть восемь детей: Илья, Майя, Семен, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня.

"Мы с Сергеем пережили сложный период, но спустя время, обнулив счетчики, как в компьютерной игре, просто перешли на новый уровень, – говорит Анна Семак. – Раньше я была "за-мужем": растворилась настолько, что потеряла себя. Когда мы заново "встретились", нам удалось построить новые границы отношений. Перестали ссориться вообще – поводы растворились в воздухе, исчезли сами собой. Я – Сережина связь с космосом, он – моя с землей"

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Отметим, что ранее стал отцом лучший биатлонист мира Йоханнес Бё: жена-юристка родила норвежцу первенца-сына. Мальчика назвали Густавом.

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