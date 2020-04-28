Тренировки трижды в день: в "Барселоне" рассказали, как будут набирать форму после карантина

Глава отдела методологии испанской "Барселоны" Пако Сейрулло рассказал, как команда намерена форсировать набор кондиций игроками перед возможным возобновлением сезона. Как мы писали ранее, в чемпионате Испании озвучили важное решение не в пользу аутсайдеров.
"Идея состоит в том, чтобы вместо одной тренировки в день, как сейчас, проводить до трех тренировок в день. Они будут короче и интенсивнее с хорошим восстановлением между ними. При таком режиме вы можете начать соревноваться через три или четыре недели.
Предложение о пяти заменах за матч? Риск травмы возрастет. Чем больше игроков вовлекаются, тем больше рисков. Я бы не трогал такого рода вещи, это ничего не решит", – сказал Сейрулло в эфире Catalunya Ràdio.
Напомним, что накануне врачи рассказали, в каких условиях будет играть Месси, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.
Кстати, сама "Барселона" приняла странное решение о матчах после карантина. Каталонский клуб не будет заставлять футболистов выходить на поле, если они против.
Смотрите, как "Барселона" играла с "Наполи" в Лиге чемпионов:
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