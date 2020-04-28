Тренировки трижды в день: в "Барселоне" рассказали, как будут набирать форму после карантина

При таком режиме подготовки матчи можно проводить через три или четыре недели

Глава отдела методологии испанской "Барселоны" Пако Сейрулло рассказал, как команда намерена форсировать набор кондиций игроками перед возможным возобновлением сезона. Как мы писали ранее, в чемпионате Испании озвучили важное решение не в пользу аутсайдеров.

"Идея состоит в том, чтобы вместо одной тренировки в день, как сейчас, проводить до трех тренировок в день. Они будут короче и интенсивнее с хорошим восстановлением между ними. При таком режиме вы можете начать соревноваться через три или четыре недели. Предложение о пяти заменах за матч? Риск травмы возрастет. Чем больше игроков вовлекаются, тем больше рисков. Я бы не трогал такого рода вещи, это ничего не решит", – сказал Сейрулло в эфире Catalunya Ràdio.

Напомним, что накануне врачи рассказали, в каких условиях будет играть Месси, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

Кстати, сама "Барселона" приняла странное решение о матчах после карантина. Каталонский клуб не будет заставлять футболистов выходить на поле, если они против.

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