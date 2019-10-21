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Тренировку "Баварии" прервали из-за подозрения сердечного приступа у игрока

21 октября, 12:36

Французский футболист почувствовал себя плохо во время тренировки

Корентен Толиссо

Корентен Толиссо / Фото: Reuters

Тренировка немецкой "Баварии" была прервана из-за подозрений сердечного приступа у полузащитника команды Корентена Толиссо. Как сообщает Bild, 25-летний француз во время занятия остановился, сел на газон и взялся за сердце. Главный тренер команды тут же прервал тренировку.

После осмотра медиками, выяснилось, что у Толиссо был приступ головокружения. После дополнительных тестов футболист был отпущен домой.

В текущем сезоне Толиссо провел девять матчей за "Баварию" во всех турнирах: на его счету два ассиста.

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Ранее мы писали, что сын уникального друга Шевченко умер, играя в футбол. Сыну знаменитого бразильца Кафу – Данило – было 29 лет. Врачи не смогли его спасти после сердечного приступа на поле.

Также мы писали, что главный тренер "Динамо" перенес сердечный приступ во время матча – появилось видео. Наставника румынского клуба Юджина Него со стадиона забрали в больницу.

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Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает. У футболиста остался еще год контракта с клубом.

Свой последний матч в ЛЧ за "Порту" Касильяс сыграл в 1/4 финала с "Ливерпулем" (1:4):

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чемпионат Германии Бавария сердечный приступ Корентен Толиссо

Источник: Сегодня|Спорт

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