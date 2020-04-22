Трепещи, "Ливерпуль": неудачник киевского финала Лиги чемпионов возвращается в Англию

Лорис Кариус будет вновь бороться за место в основе английского гранда

Немецкий вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус расторг контракт со стамбульским клубом в связи с долгами по зарплате, сообщает NTV Spor. По сведениям издания, голкипер воспользовался правом разрыва контракта. Сторонам удалось уладить конфликт, найдя взаимопонимание без обращений в ФИФА. Клуб отпустили кипера, выплатив ему 470 тысяч евро. Таким образом, немец вернется в "Ливерпуль", которому он принадлежит.

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В нынешнем сезоне 26-летний Кариус провел за "Бешикташ" 32 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.

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Ранее мы рассказывали, как защитник "Ливерпуля" пошел в подкат против сына и посчитал его симулянтом.

Кстати, как мы писали ранее, футболист "Атлетико" Маркос Льоренте назвал свою собаку в честь домашнего стадиона "Ливерпуля" Энфилд. Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца.

Смотрите, как Кариус стоял за "Бешикташ" в нынешней Лиге Европы

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