Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Трепещи, "Ливерпуль": неудачник киевского финала Лиги чемпионов возвращается в Англию

22 апреля, 09:31

Максим Перепелица

Лорис Кариус будет вновь бороться за место в основе английского гранда

Немецкий вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус расторг контракт со стамбульским клубом в связи с долгами по зарплате, сообщает NTV Spor. По сведениям издания, голкипер воспользовался правом разрыва контракта. Сторонам удалось уладить конфликт, найдя взаимопонимание без обращений в ФИФА. Клуб отпустили кипера, выплатив ему 470 тысяч евро. Таким образом, немец вернется в "Ливерпуль", которому он принадлежит.

Читайте также: Карантин пошел на пользу: наставник "Ливерпуля" справился с непостижимой задачей

В нынешнем сезоне 26-летний Кариус провел за "Бешикташ" 32 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как защитник "Ливерпуля" пошел в подкат против сына и посчитал его симулянтом.

В тренде
"Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона

Кстати, как мы писали ранее, футболист "Атлетико" Маркос Льоренте назвал свою собаку в честь домашнего стадиона "Ливерпуля" Энфилд. Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца.

Смотрите, как Кариус стоял за "Бешикташ" в нынешней Лиге Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Ливерпуль чемпионат Турции Лорис Кариус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...