Третий тур английской Премьер-лиги: расписание и результаты

"Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном", в который отказался переходить Зинченко

В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки третьего тура Премьер-лиги. Открывают программу тура действующие чемпионы: "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном". Интересно, что перед началось сезона в "Сити" хотели продать украинского футболиста Александра Зинченко в "Вулверхэмптон", но тот отказался и теперь даже не попадает в заявку "горожан".

"Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко на выезде сыграет с лондонским "Арсеналом" в субботу в 17:00.

Центральный матч тура "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" состоится в понедельник. Расписание и результаты матчей третьего тура чемпионата Англии:

Суббота, 25 августа:

14:30 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити"

17:00 "Арсенал" – "Вест Хэм"

17:00 "Борнмут" – "Эвертон"

17:00 "Саутгемптон" – "Лестер"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Кардифф Сити"

19:30 "Ливерпуль" – "Брайтон"

Воскресенье, 26 августа:

15:30 "Уотфорд" – "Кристал Пэлас"

18:00 "Ньюкасл" – "Челси"

18:00 "Фулхэм" – "Бернли"

Понедельник, 27 августа:

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

Таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 2 2 0 0 8-1 6 2 ЛИВЕРПУЛЬ 2 2 0 0 6-0 6 3 ЧЕЛСИ 2 2 0 0 6-2 6 4 УОТФОРД 2 2 0 0 5-1 6 5 ТОТТЕНХЭМ 2 2 0 0 5-2 6 6 БОРНМУТ 2 2 0 0 4-1 6 7 ЭВЕРТОН 2 1 1 0 4-3 4 8 ЛЕСТЕР 2 1 0 1 3-2 3 9 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 2 1 0 1 4-4 3 10 КРИСТАЛ ПЭЛАС 2 1 0 1 2-2 3 11 БРАЙТОН 2 1 0 1 3-4 3 12 САУТГЕМПТОН 2 0 1 1 1-2 1 13 НЬЮКАСЛ 2 0 1 1 1-2 1 14 ВУЛВЕРХЭМПТОН 2 0 1 1 2-4 1 15 БЕРНЛИ 2 0 1 1 1-3 1 16 КАРДИФФ СИТИ 2 0 1 1 0-2 1 17 АРСЕНАЛ 2 0 0 2 2-5 0 18 ФУЛХЭМ 2 0 0 2 1-5 0 19 ВЕСТ ХЭМ 2 0 0 2 1-6 0 20 ХАДДЕРСФИЛД 2 0 0 2 1-9 0

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