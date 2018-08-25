Третий тур английской Премьер-лиги: расписание и результаты

Сегодня, 10:55

"Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном", в который отказался переходить Зинченко

&quot;Манчестер Сити&quot; на выезде сыграет с &quot;Вулверхэмптоном&quot;. Фото AFP
"Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки третьего тура Премьер-лиги. Открывают программу тура действующие чемпионы: "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном". Интересно, что перед началось сезона в "Сити" хотели продать украинского футболиста Александра Зинченко в "Вулверхэмптон", но тот отказался и теперь даже не попадает в заявку "горожан".

"Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко на выезде сыграет с лондонским "Арсеналом" в субботу в 17:00.

Центральный матч тура "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" состоится в понедельник. Расписание и результаты матчей третьего тура чемпионата Англии:

Суббота, 25 августа:

14:30 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити"

17:00 "Арсенал" – "Вест Хэм"

17:00 "Борнмут" – "Эвертон"

17:00 "Саутгемптон" – "Лестер"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Кардифф Сити"

19:30 "Ливерпуль" – "Брайтон"

Воскресенье, 26 августа:

15:30 "Уотфорд" – "Кристал Пэлас"

18:00 "Ньюкасл" – "Челси"

18:00 "Фулхэм" – "Бернли"

Понедельник, 27 августа:

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 2 2 0 0 8-1 6
2  ЛИВЕРПУЛЬ 2 2 0 0 6-0 6
3  ЧЕЛСИ 2 2 0 0 6-2 6
4  УОТФОРД 2 2 0 0 5-1 6
5  ТОТТЕНХЭМ 2 2 0 0 5-2 6
6  БОРНМУТ 2 2 0 0 4-1 6
7  ЭВЕРТОН 2 1 1 0 4-3 4
8  ЛЕСТЕР 2 1 0 1 3-2 3
9  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 2 1 0 1 4-4 3
10  КРИСТАЛ ПЭЛАС 2 1 0 1 2-2 3
11  БРАЙТОН 2 1 0 1 3-4 3
12  САУТГЕМПТОН 2 0 1 1 1-2 1
13  НЬЮКАСЛ 2 0 1 1 1-2 1
14  ВУЛВЕРХЭМПТОН 2 0 1 1 2-4 1
15  БЕРНЛИ 2 0 1 1 1-3 1
16  КАРДИФФ СИТИ 2 0 1 1 0-2 1
17  АРСЕНАЛ 2 0 0 2 2-5 0
18  ФУЛХЭМ 2 0 0 2 1-5 0
19  ВЕСТ ХЭМ 2 0 0 2 1-6 0
20  ХАДДЕРСФИЛД 2 0 0 2 1-9 0

Напомним, что на этой неделе стартует сезон в чемпионате Германии – расписание и результаты первого тура Бундеслиги доступны на нашем сайте.

Расписание и результаты второго тура чемпионата Испании: "Барселона" и "Реал" сыграют на выезде – против "Вальядолида" и "Жироны".

Расписание и результаты шестого тура чемпионата Украины: донецкое дерби в Киеве и визит "Динамо" в Одессу.
чемпионат Англии, Манчестер Сити, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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