Третий тур английской Премьер-лиги: расписание и результаты
"Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном", в который отказался переходить Зинченко
В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки третьего тура Премьер-лиги. Открывают программу тура действующие чемпионы: "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном". Интересно, что перед началось сезона в "Сити" хотели продать украинского футболиста Александра Зинченко в "Вулверхэмптон", но тот отказался и теперь даже не попадает в заявку "горожан".
"Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко на выезде сыграет с лондонским "Арсеналом" в субботу в 17:00.
Центральный матч тура "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" состоится в понедельник. Расписание и результаты матчей третьего тура чемпионата Англии:
Суббота, 25 августа:
14:30 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити"
17:00 "Арсенал" – "Вест Хэм"
17:00 "Борнмут" – "Эвертон"
17:00 "Саутгемптон" – "Лестер"
17:00 "Хаддерсфилд" – "Кардифф Сити"
19:30 "Ливерпуль" – "Брайтон"
Воскресенье, 26 августа:
15:30 "Уотфорд" – "Кристал Пэлас"
18:00 "Ньюкасл" – "Челси"
18:00 "Фулхэм" – "Бернли"
Понедельник, 27 августа:
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|3
|ЧЕЛСИ
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|4
|УОТФОРД
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|6
|БОРНМУТ
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|7
|ЭВЕРТОН
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|8
|ЛЕСТЕР
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|9
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|10
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|БРАЙТОН
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|12
|САУТГЕМПТОН
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13
|НЬЮКАСЛ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|15
|БЕРНЛИ
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|16
|КАРДИФФ СИТИ
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|17
|АРСЕНАЛ
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|18
|ФУЛХЭМ
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|19
|ВЕСТ ХЭМ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|2
|0
|0
|2
|1-9
|0
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