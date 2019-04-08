Тревожный звоночек для сборной Украины: Малиновский может остаться без футбола до конца сезона

Украинец заработал прямую красную карточку в матче против "Гента"

Тревожный звоночек для сборной Украины: Малиновский может остаться без футбола до конца сезона 2019-04-08T20:42:00+03:00 Футбол Украинец заработал прямую красную карточку в матче против "Гента"

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский в матче чемпионата Бельгии с "Гентом" (2:1) не только оформил дубль, но и получил прямую красную карточку. В концовке матча судья предъявил украинцу красную карточку за то, что Руслан при падении на газон шипами бутс рассек лицо игроку сопернику.

Теперь этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК местной федерации, и, если комитет посчитает, что действие игрока было умышленным, Руслану может грозить максимальное наказании в виде дисквалификации на 7 матчей, что автоматически оставит его без футбола до конца сезона.

Напомним, что в текущем сезоне игрок сборной Украины сыграл за "Генк" 34 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач.

Как сообщалось ранее, футболисты сборной Украины избили "грушу" перед матчем в Бельгии. Украинские легионеры "Гента" отвели душу в парке развлечений и рассказали, как продают себя.

Ранее мы писали, что два итальянских гранда ведут борьбу за игрока сборной Украины. Руслан Малиновский до лета точно останется в своем текущем клубе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Тревожный звоночек для сборной Украины: Малиновский может остаться без футбола до конца сезона". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ua-football Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.