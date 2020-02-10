Три ассиста Месси, два удаления и пять голов: обзор инфарктной победы "Барселоны" над "Бетисом"

В последнем матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде, дважды уступая в счете – 0:1 и 1:2 – все-таки одержала волевую победу над "Бетисом" – 3:2. Таким образом каталонцы до трех очков сократили отставание от "Реала", ранее разгромившего "Осасуну" 4:1.
Отметим, что ключевую роль в победе каталонцев над "Бетисом" сыграл Лионель Месси, который, хоть и не забил, но записал на свой счет три результативные передачи на партнеров.
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Добавим, что в начале встречи в ворота "Барселоны" был назначен пенальти после просмотра VAR. А заканчивали поединок команды в неполных составах: у хозяев удалили автора их второго гола Фекира, а у гостей с поля выгнали Ленгле, который несколькими минутами ранее успел принести "Барсе" победу.
Бетис -Барселона – 2:3
Голы: Каналес, 6 (пен.), Фекир, 26 – де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Ленгле, 72
Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Бартра, Морено – Карвальо (Хоакин, 70), Г. Родригес (Тельо, 86), Аленья – Каналес, Фекир – Иглесиас (Морон, 61)
Барселона: Тер Штеген – Семеду, Умтити, Ленгле, Фирпо (Альба, 57) – Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль (Артур, 58) – Месси, Гризманн (Ракитич, 89)
Предупреждения: Эмерсон, Манди, Хоакин, Фекир – Ленгле, Роберто, Видаль, Бускетс
На 76-й минуте был удален Фекир (Бетис – повторное предупреждение)
На 79-й минуте был удален Ленгле (Барселона – повторное предупреждение)
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|23
|15
|7
|1
|44-14
|52
|2
|БАРСЕЛОНА
|23
|15
|4
|4
|55-28
|49
|3
|ХЕТАФЕ
|23
|12
|6
|5
|35-20
|42
|4
|АТЛЕТИКО
|23
|10
|9
|4
|23-15
|39
|5
|СЕВИЛЬЯ
|23
|11
|6
|6
|29-23
|39
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|23
|11
|4
|8
|39-31
|37
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|23
|10
|7
|6
|33-32
|37
|8
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|23
|10
|5
|8
|40-31
|35
|9
|АТЛЕТИК
|23
|7
|10
|6
|23-19
|31
|10
|ГРАНАДА
|23
|9
|3
|11
|27-30
|30
|11
|ЛЕВАНТЕ
|23
|9
|2
|12
|29-34
|29
|12
|ОСАСУНА
|23
|6
|10
|7
|30-32
|28
|13
|БЕТИС
|23
|7
|7
|9
|32-37
|28
|14
|АЛАВЕС
|23
|7
|6
|10
|25-33
|27
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|23
|5
|11
|7
|19-25
|26
|16
|ЭЙБАР
|23
|6
|6
|11
|22-32
|24
|17
|СЕЛЬТА
|23
|4
|8
|11
|19-32
|20
|18
|МАЛЬОРКА
|23
|5
|3
|15
|22-39
|18
|19
|ЛЕГАНЕС
|23
|4
|6
|13
|18-36
|18
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|23
|4
|6
|13
|19-40
|18
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