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Три ассиста Месси, два удаления и пять голов: обзор инфарктной победы "Барселоны" над "Бетисом"

10 февраля, 08:00

Каталонцы дважды проигрывали в счете, тем не менее сумели завершить матч в свою пользу

В последнем матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде, дважды уступая в счете – 0:1 и 1:2 – все-таки одержала волевую победу над "Бетисом" – 3:2. Таким образом каталонцы до трех очков сократили отставание от "Реала", ранее разгромившего "Осасуну" 4:1.

Отметим, что ключевую роль в победе каталонцев над "Бетисом" сыграл Лионель Месси, который, хоть и не забил, но записал на свой счет три результативные передачи на партнеров.

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Добавим, что в начале встречи в ворота "Барселоны" был назначен пенальти после просмотра VAR. А заканчивали поединок команды в неполных составах: у хозяев удалили автора их второго гола Фекира, а у гостей с поля выгнали Ленгле, который несколькими минутами ранее успел принести "Барсе" победу.

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Бетис -Барселона – 2:3
Голы: Каналес, 6 (пен.), Фекир, 26 – де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Ленгле, 72
Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Бартра, Морено – Карвальо (Хоакин, 70), Г. Родригес (Тельо, 86), Аленья – Каналес, Фекир – Иглесиас (Морон, 61)
Барселона: Тер Штеген – Семеду, Умтити, Ленгле, Фирпо (Альба, 57) – Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль (Артур, 58) – Месси, Гризманн (Ракитич, 89)
Предупреждения: Эмерсон, Манди, Хоакин, Фекир – Ленгле, Роберто, Видаль, Бускетс
На 76-й минуте был удален Фекир (Бетис – повторное предупреждение)
На 79-й минуте был удален Ленгле (Барселона – повторное предупреждение)

Турнирная таблица чемпионата Испании

МКлубИВНПМячиОчки
1РЕАЛ МАДРИД23157144-1452
2БАРСЕЛОНА23154455-2849
3ХЕТАФЕ23126535-2042
4АТЛЕТИКО23109423-1539
5СЕВИЛЬЯ23116629-2339
6РЕАЛ СОСЬЕДАД23114839-3137
7ВАЛЕНСИЯ23107633-3237
8ВИЛЬЯРРЕАЛ23105840-3135
9АТЛЕТИК23710623-1931
10ГРАНАДА23931127-3030
11ЛЕВАНТЕ23921229-3429
12ОСАСУНА23610730-3228
13БЕТИС2377932-3728
14АЛАВЕС23761025-3327
15ВАЛЬЯДОЛИД23511719-2526
16ЭЙБАР23661122-3224
17СЕЛЬТА23481119-3220
18МАЛЬОРКА23531522-3918
19ЛЕГАНЕС23461318-3618
20ЭСПАНЬОЛ23461319-4018

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Бетис

Источник: Сегодня|Спорт

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