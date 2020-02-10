Три ассиста Месси, два удаления и пять голов: обзор инфарктной победы "Барселоны" над "Бетисом"

Каталонцы дважды проигрывали в счете, тем не менее сумели завершить матч в свою пользу

В последнем матче 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде, дважды уступая в счете – 0:1 и 1:2 – все-таки одержала волевую победу над "Бетисом" – 3:2. Таким образом каталонцы до трех очков сократили отставание от "Реала", ранее разгромившего "Осасуну" 4:1.

Отметим, что ключевую роль в победе каталонцев над "Бетисом" сыграл Лионель Месси, который, хоть и не забил, но записал на свой счет три результативные передачи на партнеров.

Читайте также: После Зозули "Райо Вальекано" насолил Лунину: смотрите, как украинцу в Испании забили с пенальти

Добавим, что в начале встречи в ворота "Барселоны" был назначен пенальти после просмотра VAR. А заканчивали поединок команды в неполных составах: у хозяев удалили автора их второго гола Фекира, а у гостей с поля выгнали Ленгле, который несколькими минутами ранее успел принести "Барсе" победу.

Реклама

Бетис -Барселона – 2:3

Голы: Каналес, 6 (пен.), Фекир, 26 – де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Ленгле, 72

Бетис: Роблес – Эмерсон, Манди, Бартра, Морено – Карвальо (Хоакин, 70), Г. Родригес (Тельо, 86), Аленья – Каналес, Фекир – Иглесиас (Морон, 61)

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Умтити, Ленгле, Фирпо (Альба, 57) – Роберто, Бускетс, де Йонг, Видаль (Артур, 58) – Месси, Гризманн (Ракитич, 89)

Предупреждения: Эмерсон, Манди, Хоакин, Фекир – Ленгле, Роберто, Видаль, Бускетс

На 76-й минуте был удален Фекир (Бетис – повторное предупреждение)

На 79-й минуте был удален Ленгле (Барселона – повторное предупреждение)

Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 23 15 7 1 44-14 52 2 БАРСЕЛОНА 23 15 4 4 55-28 49 3 ХЕТАФЕ 23 12 6 5 35-20 42 4 АТЛЕТИКО 23 10 9 4 23-15 39 5 СЕВИЛЬЯ 23 11 6 6 29-23 39 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 23 11 4 8 39-31 37 7 ВАЛЕНСИЯ 23 10 7 6 33-32 37 8 ВИЛЬЯРРЕАЛ 23 10 5 8 40-31 35 9 АТЛЕТИК 23 7 10 6 23-19 31 10 ГРАНАДА 23 9 3 11 27-30 30 11 ЛЕВАНТЕ 23 9 2 12 29-34 29 12 ОСАСУНА 23 6 10 7 30-32 28 13 БЕТИС 23 7 7 9 32-37 28 14 АЛАВЕС 23 7 6 10 25-33 27 15 ВАЛЬЯДОЛИД 23 5 11 7 19-25 26 16 ЭЙБАР 23 6 6 11 22-32 24 17 СЕЛЬТА 23 4 8 11 19-32 20 18 МАЛЬОРКА 23 5 3 15 22-39 18 19 ЛЕГАНЕС 23 4 6 13 18-36 18 20 ЭСПАНЬОЛ 23 4 6 13 19-40 18

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама