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"Три дня называли Пятова героем": в "Шахтере" рассказали, как после "Динамо" будут обыгрывать "Зарю"

Сегодня, 17:23

Защитник "горняков" Давид Хочолава поведал, какие ошибки простительно допустить в ближайшую субботу

Давид Хочолава
Давид Хочолава. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В ближайшую субботу, 13 апреля, в Харькове состоится центральный матч 24 тура чемпионата Украины по футболу. На стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" примет луганскую "Зарю". Центральный защитник "горняков" Давид Хочолава рассказал, восстановился ли "Шахтер" после изматывающей победы над "Динамо" в 1/4 Кубка Украины и как дончане намерены обыгрывать теперь "Зарю".

- Давид, выдержите ли два эмоционально насыщенных матча за неделю?
- Думаю, да. У нас нет времени расслабляться. В первые пару дней было нелегко восстанавливаться, но мы подойдем к "Заре" готовыми на сто процентов.

- Учитывая, что еще через три дня у вас вновь кубковая игра, стоит ожидать ротации?
- Решать не нам, а тренерам. Кто выйдет на поле, тот будет максимально готов и поможет команде.

- В чем плюсы "Зари"?
- Скорость, выход в контратаки и индивидуально сильные футболисты. В целом хороший коллектив. Предстоит тяжелый поединок.

- В каком состоянии "Шахтер"? Если не считать прооперированного Марлоса, все ли тренируются?
- Да, почти все здоровы. Есть микротравмы, но это максимум день-два, – ближе к матчу кадровых проблем не будет.

- Не опасаетесь повторить просчеты "Динамо", которому пришлось в матче с "Зарей" отыгрываться? С "Александрией" заметны были ошибки.
- Главное – победить и не пропустить. Ошибки, я думаю, все допускают. Важно, чтобы не грубые и не приводили к голу.

- Как поблагодарили Пятова за серию пенальти в игре с "Динамо"?
- Три дня называли его героем. Спасибо Андрею еще раз! Он спас и очень помог команде, это его работа.

- Как тебе жеребьевка Кубка? Что скажешь о "Днепре-1"?
- До полуфинала никто просто так не доходит, потому нас в любом случае ждет сложный матч. Нет повода расслабляться.

Как сообщалось ранее, перед игрой с "Зарей" футболисты "Шахтера" получили в свое распоряжение брендированный самолет. Как признался Паулу Фонсека, для команды это нечто большее, чем просто вид транспорта.


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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Заря Луганск

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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