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Три фейла в одной атаке: Криштиану Роналду высмеяли в соцсетях

9 сентября, 13:40

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" досталось от болельщиков за матч отбора Евро-2020 с сербами

Роналду в матче против Сербии

Роналду в матче против Сербии / Фото: Reuters

Знаменитого Криштиану Роналду высмеяли с соцсетях за отборочный матч Евро-2020 с Сербией. И это – несмотря на гол нападающего "Ювентуса", позволивший соперникам нашей сборной португальцам одолеть балканцев со счетом 4:2 и сделать важный шаг для попадания в финальную часть чемпионата Европы.

Криштиану Роналду в матче с Сербией

Причиной для насмешек в адрес Криштиану Роналду стала 29-я минута поединка в Белграде, когда нападающий трижды в течение одной атаки пробивал по воротам сербов, причем каждый раз дистанция сокращалась от дальней к минимальной, но так и не смог поразить цель. К тому же, во время последнего удара Роналду вообще промахнулся по мячу. И это, напомним, пятикратный обладатель "Золотого мяча"!

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А теперь посмотрите, как Роналду забил в ворота сербов

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Впрочем, насмешки в соцсетях вряд ли сильно расстроят Криштиану, ведь в последние дни у него хватало поводов для гордости.  Как мы сообщали, Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч. Правда, с этим показателем футболист не стал самым быстрым игроком итальянского чемпионата. Его опередил защитник неаполитанцев Костас Манолас, разогнавшийся до 35,41 км/ч.

Также мы писали, что обнародованы колоссальные цифры спонсорского контракта Роналду. За 10 лет сотрудничества с американским производителем спортивной экипировки португальский форвард "Ювентуса" заработает не менее 162 миллионов евро.

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Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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