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Три футбольных клуба возглавили рейтинг по уровню зарплат игроков в спорте

23 декабря, 13:01

На первых двух местах расположились команды из Испании

"Барселона" vs "Реал"

"Барселона" vs "Реал" / Фото: Getty Images

Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг спортивных команд по уровню зарплат игроков. В рейтинге учитывается средняя базовая зарплата игрока команды.

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Список возглавляют три футбольных клуба: на первом месте оказалась "Барселона", второе место занял "Реал", третье – "Ювентус".

Топ-15 рейтинга выглядит так:

В тренде
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"Барселона" vs "Реал"
  • 1. "Барселона" – средняя годовая зарплата – 12 284 555 долларов, средняя еженедельная зарплата – 236 241 долларов;
  • 2. "Реал" – 11 154 692, 214 513;
  • 3. "Ювентус" – 10 106 647, 194 359;
  • 4. "Портленд" (НБА) – 10 039 828, 193 074;
  • 5. "Голден Стэйт" (НБА) – 9 921 892, 190 806;
  • 6. "Орландо" (НБА) – 9 475 757, 182 226;
  • 7. "Оклахома-Сити" (НБА) – 9 432 072, 181 386;
  • 8. "Денвер" (НБА) – 9 311 943, 179 076;
  • 9. "Майами" (НБА) – 9 298 579, 178 819;
  • 10. "Кливленд" (НБА) – 9 207 157, 177 061;
  • 11. "Хьюстон" (НБА) – 9 160 612, 176 166;
  • 12. "ПСЖ" – 8 934 220, 171 812;
  • 13. "Манчестер Сити" – 8 734 375, 167 969;
  • 14. "Клипперс" (НБА) – 8 668 805, 166 708;
  • 15. "Филадельфия" (НБА) – 8 621 800, 165 804.

Напомним, что сыновья Месси вручили ему "Золотой мяч" перед матчем, после чего Лео оформил хет-трик. Аргентинский нападающий "Барселоны" обошел Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Интер" – "Барселона" (1:2)

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Барселона Реал Мадрид Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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