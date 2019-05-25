Три гола и одно удаление: обзор матча "Ворскла" – "Черноморец"

Одесситы отдалились от вылета в Первую лигу

В одном из центральных матчей 31 тура чемпионата Украины по футболу "Черноморец" сумел обыграть на выезде "Ворсклу" со счетом 2:1. Эта победа подняла одесситов с последнего места в турнирной таблице, которое предусматривает прямой вылет в Первую лигу, на предпоследнюю строчку – в зону переходных матчей. До конца чемпионата остается один тур. И если в заключительном туре 30 мая "Черноморец" обыграет дома немотивированную "Десну", то гарантированно избежит прямого вылета. Если же одесситы выиграть у "Десны" не смогут, то могут опуститься на последнюю строчку при условии, что в параллельной встрече "Арсенал" обыграет в Киеве "Карпаты".

"Ворскла" – "Черноморец" – 1:2

Голы: Коломоец (54) – Коваль (26), Танчик (63).

"Ворскла": Ткаченко – Пердута, Мартыненко, Чеснаков, Сапай – Скляр, Петрович – Васин, Габелок (Кобахидзе, 90), Ребенок (Артур, 46) – Карека (Коломоец, 46).

"Черноморец": Литовченко – Голиков, Рыжук, Гошкодеря, Норенков (Трубочкин, 72) – Бабенко – Танчик, Хамелюк, Аржанов, Вильхамссон (Чорний, 65) – Коваль (Павлов, 78).

Предупреждения: Чеснаков (28) – Рыжук (30), Трубочкин (81), Бабенко (84).

Удаление: Чеснаков, 68 (вторая желтая карточка).

Как мы писали ранее, в Чернигове забит космический гол на стадионе имени Гагарина: критик Блохина пробил в подкате с 20 метров – и угодил в девятку!

Также сообщалось, что "Карпаты" и "Олимпик" выдали суперрезультативную ничью – 3:3. Львовяне выигрывали 3:1 за 15 минут до завершения поединка, но не смогли удержать победный счет.

Напомним, победителем УПЛ досрочно стал "Шахтер":





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