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Три гола и травма нападающего перед еврокубками: обзор матча "Десна" – "Динамо"

Сегодня, 18:32

Мячи Кендзеры и Буяльского позволили киевлянам победить в Чернигове

"Десна" - "Динамо" - 1:2. Фото fcdynamo.kiev.ua
"Десна" - "Динамо" - 1:2. Фото fcdynamo.kiev.ua.
Три гола и травма нападающего перед еврокубками: обзор матча "Десна" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ab0/0a3/5c7ab00a3e91a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ab0/0a3/5c7ab00a3e91a.jpg Футбол Мячи Кендзеры и Буяльского позволили киевлянам победить в Чернигове

В субботу "Динамо" на выезде обыграло "Десну" со счетом 2:1 в матче 20 тура украинской Премьер-лиги. В середине первого тайма счет открыл Томаш Кендзера, а в середине второго Виталий Буяльский удвоил преимущество киевлян. В концовке встречи Егор Картушов забил один мяч за "Десну".

В этом поединке серьезную травму получил Фран Соль. Испанский нападающий "Динамо", по предварительной информации, пропустит около двух месяцев и точно не поможет команде в ближайших играх плей-офф Лиги Европы.

Отметим, что "Десна" вместе с "Зарей", "Ворсклой" и "Мариуполем" ведет борьбу за три места в ТОП-6 по итогам первой части сезона: таблица чемпионата Украины.

Обзор матча "Десна" – "Динамо"- 1:2

"Десна" – "Динамо" – 1:2
Голы: Картушов (83) – Кендзера (25), Буяльский (68)

Напомним, что "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы дважды сыграет с "Челси". Первый матч пройдет 7 марта в Лондоне, ответный – 14 марта в Киеве.

Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам. 

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Тег видео голов, чемпионат Украины, Динамо Киев, Десна Чернигов

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