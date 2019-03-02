Три гола и травма нападающего перед еврокубками: обзор матча "Десна" – "Динамо"
Мячи Кендзеры и Буяльского позволили киевлянам победить в Чернигове
В субботу "Динамо" на выезде обыграло "Десну" со счетом 2:1 в матче 20 тура украинской Премьер-лиги. В середине первого тайма счет открыл Томаш Кендзера, а в середине второго Виталий Буяльский удвоил преимущество киевлян. В концовке встречи Егор Картушов забил один мяч за "Десну".
В этом поединке серьезную травму получил Фран Соль. Испанский нападающий "Динамо", по предварительной информации, пропустит около двух месяцев и точно не поможет команде в ближайших играх плей-офф Лиги Европы.
Отметим, что "Десна" вместе с "Зарей", "Ворсклой" и "Мариуполем" ведет борьбу за три места в ТОП-6 по итогам первой части сезона: таблица чемпионата Украины.
Обзор матча "Десна" – "Динамо"- 1:2
"Десна" – "Динамо" – 1:2
Голы: Картушов (83) – Кендзера (25), Буяльский (68)
Напомним, что "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы дважды сыграет с "Челси". Первый матч пройдет 7 марта в Лондоне, ответный – 14 марта в Киеве.
Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.
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