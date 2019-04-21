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Три гола в шести матчах: Ракицкий рассказал, почему не забивал так в Украине

Сегодня, 10:43

Украинский защитник "Зенита", у которого на днях родился сын, назвал эту неделю лучшей в своей жизни

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

В чемпионате России "Зенит" обыграл на выезде "Краснодар" со счетом 3:2, а один из мячей у питерской команды ударом со штрафного забил украинский защитник Ярослав Ракицкий. Это его третий гол за "Зенит" в шести матчах в РПЛ, причем все забиты со штрафных. "Это лучшая неделя в моей жизни, – сказал Ракицкий после матча. - 18-го числа жена подарила мне сына, сегодня заработали три очка, поздравили командой жену, ребенка, эмоции переполняют. Сейчас побыстрее бы в Питер, поеду к жене. Случалось ли мне раньше забивать три мяча за сезон? Нет, такого не было. У нас в "Шахтере" был Срна, он исполнял штрафные великолепно, туда я даже не подходил". 

Видео гола Ракицкого в матче "Краснодар" – "Зенит" (2:3)

Напомним, на днях жена-певица родила 29-летнему Ярославу Ракицкому сына. Его назвали Артемом. Это второй ребенок в семье футболиста. Аккурат два года назад у них родилась дечовка Ярослава.

Как сообщалось ранее, после перехода Ракицкого в "Зенит" Андрей Шевченко оставил его вне сборной Украины. "Я не общался с Ярославом ни до того, как он принял решение о переходе, ни после. Но я, как главный тренер, принимаю то решение, которое лучшее для команды", – объяснил Шевченко.

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Тег чемпионат России, Зенит Санкт-Петербург, Ярослав Ракицкий

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Источник:

Матч ТВ

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