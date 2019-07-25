Три игрока "Шахтера" не готовятся к матчу за Суперкубок Украины против "Динамо"

Во встрече не смогут принять участие Андрей Тотовицкий, Максим Малышев и Виктор Коваленко

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к первому официальному матчу в сезоне – поединку за Суперкубок Украины против киевского "Динамо" в Одессе, который пройдет 28 августа. Как сообщается на официальном сайте "горняков", во встрече не смогут принять участие Андрей Тотовицкий, Максим Малышев и Виктор Коваленко.

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Перед матчем своими впечатлениями о сопернике поделился главный тренер "Шахтера" – Луиш Каштру. Мы должны уважать "Динамо", учитывая, как многого они добились и каким соперником являются для "Шахтера". "Динамо" очень опасно, поэтому ни в коем случае не следует фокусироваться на одном игроке. Будет максимальное внимание ко всей команде.

Также перед ответственным поединком своими ожиданиями поделились футболисты "горняков" вратарь команды Андрей Пятов и полузащитник Тайсон.

Мы еще в процессе, еще не полностью адаптировались к условиями Луиша Каштру. Все покажут официальные игры – подготовились мы или нет. Как ни крути, товарищеские матчи – не официальные. Работа тренера приводит к общему для всех итогу. Если будет результат, значит, тренер на правильном пути и футболисты понимают его. Если не будет результата, нужно разобраться в себе, сделать выводы и все наладить", – рассказал Пятов.

Есть человек, который в течение трех лет работает с нами, но, к сожалению, практически не играет – Макс Малышев. Мы все преисполнены тем, что он чувствует. Уже три года Малышев не может показывать свой футбол из-за сложных травм колена. Я знаю Макса давно и очень переживаю, когда о нем говорю. Этот футболист много работает и отдается своему делу. В воскресенье я хочу выиграть трофей и для него. Жду его на поле!", – добавил Тайсон.

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея.

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