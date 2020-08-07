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Три игрока "Шахтера" попали в команду недели Лиги Европы

7 августа, 15:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

УЕФА отметил игру "горняков" в матче против "Вольфсбурга"

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную недели по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы. В команду недели попали сразу три игрока донецкого "Шахтера" – защитники Додо и Николай Матвиенко, а также нападающий Жуниор Мораес. Кстати, ранее мы писали, что бомбардир "Шахтера" претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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Вратарь: Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон")

Защитники: Додо ("Шахтер"), Эдмонд Тапсоба ("Байер"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Серхио Регилон ("Севилья")

Полузащитники: Хесус Навас ("Севилья"), Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Эвер Банега ("Севилья"), Расмус Фальк ("Копенгаген")

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Йонас Винн ("Копенгаген")

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Также мы писали, что футболист "Шахтера" показал феноменальную скорость. Бразильский защитник Додо в повторном матче с "Вольфсбургом" разогнался до 33,8 км/ч.

Напомним, что "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В следующем раунде "горняки" встретятся со швейцарским "Базелем".

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