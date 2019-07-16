Три позиции для Малиновского: что нужно сделать украинцу, чтобы стать игроком основы "Аталанты"

У Руслана начинается жизнь в ритме Forza, Atalanta! Имеющихся козырей для успеха в Италии ему может и не хватить

Малиновский отмечает чемпионство Бельгии. Фото: Getty Images

Вчера днем переход Руслана Малиновского в "Аталанту" уже был почти свершившимся фактом. Прилетев в Италию, в аэропорту он сказал местной прессе: "Я счастлив, но пока не могу говорить – после того, как подпишу контракт. Forza Atalanta!". Бельгийский "Генк" получит за украинского полузащитника около 13,7 млн и 10 процентов от следующей перепродажи.

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Сам Руслан очень желал этого трансфера. В одном из интервью он признавался: "Англия и Италия – они мне самые близкие по всем факторами: и по чемпионату, и по атмосфере". К тому же "Аталанта" – будущий участник группы ЛЧ, и значит у Малиновского появится возможность дебютировать в сильнейшем клубном турнире Европы. Но насколько велики его шансы стать твердым игроком основы "короля провинциалов", как называют "Аталанту"?

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С мотивацией у Руслана проблем не возникнет. Ради перехода в более сильный чемпионат он "побил горшки" с "Гентом", отказавшись ехать на тренировочный сбор команды. И теперь готов рвать жилы, чтобы доказать, что способен не только на демарши. К тому же сумма, в которую Малиновский обойдется бергамаскам, – в топ-3 самых крупных трансферных покупок за всю историю "Аталанты". А умеющий считать деньги клуб не будет столько платить за игрока, чтобы потом мариновать его на скамейке. Что касается адаптации в новой команде, то здесь Руслану должно помочь присутствие в составе "Аталанты" его экс-партнера по "Генку" Тимоти Кастаня.

СХЕМА. "Аталанта" играет по схеме 3-4-3 или 3-4-1-2 – в зависимости от того, какое место в конкретном матче занимает капитан и лидер команды Алехадро Гомес, играющий роль свободного художника. Вытеснить экс-игрока "Металлиста" из основы практически нереально, лишь в случае травм и дисквалификаций хорват Пашалич занимает его место под нападающим. Впрочем, скорее наставник "Аталанты" Джанпьеро Гасперини видит в Малиновском усиление и вариативность для опорной зоны, где почти без замен играет пара Фройлер – де Рон. Последний – типичный разрушитель, а вот швейцарский плеймейкер Ремо Фройлер действует в похожей с Русланом манере.

Видимо, именно с Фройлером Малиновскому и предстоит конкурировать за место в составе. Своих козырей – хорошего видения поля, точных передач, фирменного удара с левой и умения выполнять стандарты – нашему хаву будет недостаточно. Ему предстоит привыкать к манере игры "Аталанты". Команда Гасперини играет в очень энергозатратный футбол, где пашут все (включая фантазисту Гомеса), много прессингуя по всему полю. И чтобы не выпадать из обоймы – по динамике, по интенсивности – Малиновскому придется неслабо поднапрячься. Чемпионат Бельгии, где Руслан был в пятерке лучших по гол+пас (9+9), это одно, итальянская Серия A – на два порядка другое.

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Как мы сообщали накануне, трансфер Малиновского в "Аталанту" немного откладывается. Футболист уже прошел медосмотр, но вынужден будет вернуться в Украину, чтобы утрясти вопросы с рабочей визой. А к команде присоединится в ближайшие дни.

Также мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.

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