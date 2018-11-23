Три топ-футболиста, которых нужно продавать здесь и сейчас

Трансферный рынок живет по своим законам, и этой зимой наверняка будет много разговоров относительно ближайшего будущего как минимум трех футболистов, стоимость которых на рынке начинается с 45 миллионов евро. Сроки их контрактов с нынешними клубами заканчиваются летом 2019 года, но до открытия летнего трансферного рынка никто ждать не станет.

Уже этой зимой они могут заключать новые соглашения – с другими клубами, чтобы летом уйти совершенно бесплатно и получить за это приличный подписной бонус на новом месте. Там же сэкономят на трансфере десятки миллионов евро, часть суммы можно в качестве премии отдать футболисту.

Эта троица – 27-летний центральный полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи, 23-летний центральный полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо и 22-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль.

Все трое в нынешнем сезоне провели приличное количество матчей (Рэмзи – 16 игр, 1 гол; Рабьо – 16 игр, 2 гола; Марсьяль – 14 игр, 7 голов), поэтому не исключено, что у всех имеется мотивация и остаться на старом месте. Но уже с улучшенным контрактом от "Арсенала", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

Но и потенциальные претенденты, которые понимают всю выгоду сложившейся ситуации (за полгода до конца контракта можно только просить хоть какую-то компенсацию, но не становиться в позу), не спят.

Главный претендент на Рэмзи (стоимость по версии Transfermarkt – 45 млн евро) – "Бавария". Называются также "Ювентус", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Рабьо (50 млн) якобы очень хочет "Барселона". Упоминался и "Ювентус".

А Марсьяль (60 млн) под прицелом "Баварии" и частично "Интера".

Ранее мы писали, что в похожей ситуации оказался украинский полузащитник в чемпионате Бельгии. Роман Безус зимой 2019 года может оказаться в "Андерлехте" или "Стандарде", если у его нынешнего клуба "Сент-Трюйден" хватит ума принять предложение. Иначе летом украинец уйдет бесплатно по окончании срока действия контракта.