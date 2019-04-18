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Триллер "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": семь голов и отмена решающего мяча на добавленных минутах

Сегодня, 01:01

"МанСити" выиграл драматичный поединок со счетом 4:3, но этого не хватило для выхода в полуфинал Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" пробился в полуфинал Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Фото: AFP

Футболисты "Тоттенхэма" на выезде проиграли "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч вышли в следующий раунд турнира. Драматичная игра, прошедшая в среду в Манчестере, завершилась победой "МанСити" со счетом 4:3. В составе команды Гвардиолы дубль сделал Рахим Стерлинг (4-я и 21-я минуты), еще по мячу забили Бернарду Силва (11) и Серхио Агуэро (59). У "Тоттенхэма" дубль оформил Сон Хын Мин (7, 10), еще один гол на счету Фернандо Льоренте (73). Украинский футболист "горожан" Александр Зинченко не попал в заявку на матч – он продолжает восстановление после травмы. Мы провели онлайн матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".

Интересно, что в моменте с голом Льоренте в ворота "Манчестер Сити", который в итоге стал решающим, арбитр использовал VAR и смотрел повтор. Было подозрение на то, что Льоренте сыграл рукой за мгновение до удара бедром. В итоге арбитр принял решение гол засчитать, но вот что видно после просмотра повтора с другого ракурса:

В добавленное ко второму тайму время Рахим Стерлинг забил свой третий гол, который выводил бы "Сити" в полуфинал, но главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр после использования системы VAR отменил взятие ворот из-за офсайда у Агуэро. В первом матче, прошедшем в Лондоне 9 апреля, победу со счетом 1:0 одержал "Тоттенхэм", который за счет голов на чужом поле вышел в полуфинал турнира.

Обзор "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": 1-й тайм

Обзор "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": 2-й тайм

Соперником лондонской команды в полуфинале станет голландский "Аякс" – главная сенсация нынешней Лиги чемпионов. В предыдущих стадиях "Аякс" выбил "Реал" и "Ювентус".

Полуфиналы Лиги чемпионов:

  • "Тоттенхэм" – "Аякс"
  • "Барселона" – "Ливерпуль"

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Сегодня|Спорт

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