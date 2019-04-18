Триллер "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": семь голов и отмена решающего мяча на добавленных минутах
"МанСити" выиграл драматичный поединок со счетом 4:3, но этого не хватило для выхода в полуфинал Лиги чемпионов
Футболисты "Тоттенхэма" на выезде проиграли "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч вышли в следующий раунд турнира. Драматичная игра, прошедшая в среду в Манчестере, завершилась победой "МанСити" со счетом 4:3. В составе команды Гвардиолы дубль сделал Рахим Стерлинг (4-я и 21-я минуты), еще по мячу забили Бернарду Силва (11) и Серхио Агуэро (59). У "Тоттенхэма" дубль оформил Сон Хын Мин (7, 10), еще один гол на счету Фернандо Льоренте (73). Украинский футболист "горожан" Александр Зинченко не попал в заявку на матч – он продолжает восстановление после травмы. Мы провели онлайн матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".
Интересно, что в моменте с голом Льоренте в ворота "Манчестер Сити", который в итоге стал решающим, арбитр использовал VAR и смотрел повтор. Было подозрение на то, что Льоренте сыграл рукой за мгновение до удара бедром. В итоге арбитр принял решение гол засчитать, но вот что видно после просмотра повтора с другого ракурса:
В добавленное ко второму тайму время Рахим Стерлинг забил свой третий гол, который выводил бы "Сити" в полуфинал, но главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр после использования системы VAR отменил взятие ворот из-за офсайда у Агуэро. В первом матче, прошедшем в Лондоне 9 апреля, победу со счетом 1:0 одержал "Тоттенхэм", который за счет голов на чужом поле вышел в полуфинал турнира.
Обзор "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": 1-й тайм
Обзор "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": 2-й тайм
Соперником лондонской команды в полуфинале станет голландский "Аякс" – главная сенсация нынешней Лиги чемпионов. В предыдущих стадиях "Аякс" выбил "Реал" и "Ювентус".
Полуфиналы Лиги чемпионов:
- "Тоттенхэм" – "Аякс"
- "Барселона" – "Ливерпуль"
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