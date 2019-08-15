Триллер с 13 голами в Стамбуле: "Ливерпуль" выиграл Суперкубок у "Челси" по пенальти, обидев друга Шевы

В Стамбуле завершился матч за первый трофей еврокубкового сезона. В игре за Суперкубок УЕФА встречались победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и триумфатор Лиги Европы "Челси".
Онлайн матча за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" – "Челси"
Для друга Андрея Шевченко – Фрэнка Лэмпарда – этот поединок был шансом добыть свой первый приз на посту главного тренера "Челси". Что касается коуча "Ливерпуля" Юргена Клоппа, то это был 800-й матч в его тренерской карьере.
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120 минут игрового времени в Стамбуле завершились вничью – 2:2. И судьба трофея в английском евродерби определялась в серии пенальти. В итоге удачливее оказался "Ливерпуль", победу которому принес сейв резервного вратаря мерсисайдцев Адриана после десятого в серии удара игрока "Челси" Абрахама.
Таким образом, друг Шевы Лэмпард остался без трофея...
Суперкубок УЕФА-2019. "Ливерпуль" – "Челси" – 2:2, пен – 5:4
Голы: Мане, 48, 95 – Жиру, 36, Жоржиньо, 101 пен
Серия пенальти
Фирмино (1:0) – Жоржиньо (1:1)
Фабиньо (2:1) – Баркли (2:2)
Ориги (3:2) – Маунт (3:3)
Александер-Арнольд (4:3) – Эмерсон (4:4)
Салах (5:4) – Абрахам (5:4 – вратарь)
Смотрите видео голов в матче "Ливерпуль" – "Челси"
Жиру, 36 – 0:1
Мане, 48 – 1:1
Мане, 95 – 2:1
Жоржиньо, 101 пен – 2:2
Серия пенальти
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
Лучшие моменты дополнительных таймов
Напомним, что впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживала поединок "Ливерпуль" – "Челси" француженка Стефани Фраппар, в июле работавшая в финале женского чемпионата мира между сборными США и Голландии.
Интересно, что на 40-й минуте при счете 1:0 в пользу "Челси" красавица-арбитр Стефани Фраппар отменила гол полузащитника лондонцев Кристиана Пулишича после консультации с рефери, отвечающим за систему VAR. У игрока "Челси" был зафиксирован офсайд, хотя боковой судья не подняла флаг.
Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" была "украинская" интрига: мог пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец рисковал лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА, если бы вингер "Челси" Педро забил в ворота "Ливерпуля" два мяча, но испанец шансом обойти Блохина не воспользовался.
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