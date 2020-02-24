Триумф "ПСЖ" с привкусом неудачи Неймара: обзор матча чемпионата Франции

"ПСЖ" победил "Бордо" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 4:3. Счет в матче открыли гости – на 18-й минуте гол забил Хван Чо. "ПСЖ" отыгрался через несколько минут после мяча в исполнении Эдинсона Кавани, который забил свой 200-й гол за команду. В компенсированное к первому тайму время "ПСЖ" вышел вперед, но тут же пропустил снова. Во втором тайме все тот же Маркиньос оформил дубль, а еще гол за парижан провел Килиан Мбаппе. "Бордо" сумел сократить разрыв в счете в конце игры усилиями Рубена Пардо, но на большее гостей не хватило.

Примечательно, что в конце игры красную карточку перед собой увидел нападающий парижан Неймар. В поединке против клуба из винной столицы Франции форвард "ПСЖ" не забил, зато отметился удалением

"ПСЖ" набрал 65 очков и продолжает лидировать в чемпионате Франции, у "Бордо" 35 очков.

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