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Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги

Сегодня, 21:24

Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"

Фото: AFP
Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2eb/d3c/5c72ebd3c7806.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2eb/d3c/5c72ebd3c7806.png Футбол Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"

Сегодня у футболистов Украины появился первый выигранный в 2019 году трофей. Александр Зинченко вместе с "МанСити" обыграл в финале Кубка английской лиги соперника "Динамо" по 1/8 ЛЕ "Челси". Основное время поединка на "Уэмбли" завершилось вничью 0:0. А в серии пенальти удачнее были игроки "МанСити" – 4:3.

Александр Зинченко, отыгравший все 120 минут, к "точке" во время серии пенальти не подходил. Тем не менее его вклад в эту победу "МанСити" велик.

Интересно, что серии пенальти предшествовал скандал. В концовке дополнительного времени тренер "Челси" Сарри хотел сменить вратаря и выпустить Вилли Кабальеро вместо Кепы Аррисабалаги. Замену уже объявил диктор по стадиону. Однако Кепа отказался уходить с поля, несмотря на все призывы Сарри. В итоге Сарри просто взбесился и, швырнув бутылку на газон, пошел в раздевалку. Но, не дойдя на нее, вернулся. А Кепа, отказавшийся уходить с поля, так и остался в воротах "Челси" на серию пенальти.

Напомним, всего две недели назад украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко помог своей команде разгромить "Челси" в матче 26-го тура чемпионате Англии. 22-летний футболист сборной Украины отметился двумя результативными передачами, а его команда разгромила соперника со счетом 6:0. Зинченко стал одним из лучших игроков матча по версии авторитетного сайта Whoscored.com. Игру украинца, отыгравшего весь поединок на левом фланге обороны, оценили оценкой в 8,7 балла. Выше оценку получили только автор хет-трика Серхио Агуэро (9,95) и Рахим Стерлинг (10,0), оформивший дубль.

Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки.

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Тег Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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