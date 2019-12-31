Футбольный "Оскар" 2019: главные триумфы, эмоции и достижения

Встреча сборной Украины U20 после победы на чемпионате мира / Фото: Getty Images

ТРИУМФ ГОДА

Ровно 10 лет назад наша юношеская сборная U-19 стала чемпионом Европы, а турнир тот, как вы помните, проходил в Украине, на полях Донецка и Мариуполя. Больше наши сборные никогда не триумфовали на подобных форумах. Но летом 2019-го молодежная сборная Украины U-20 под руководством Александра Петракова стала чемпионом мира в Польше! Впервые в истории наша команда выиграла мировое первенство в футболе. Кроме тяжелого многоэтапного отбора на ЧМ, молодые украинцы оказались лучшими в групповом раунде со сборными США, Нигерии и Катара. Затем прошли Панаму, Колумбию и одолели Италию. А в финале, проигрывая с 5-й минуты южнокорейцам, вырвали победу (3:1) и привезли кубок чемпионов в Украину. Конечно же, этот триумф войдет в историю страны! Также наши ребята получили индивидуальные награды – Андрея Лунина признали Лучшим вратарем турнира, Сергей Булеца получил "Серебряный мяч", а Даниил Сикан стал обладателем "Серебряной бутсы".

Украина – победитель чемпионата мира / Фото: Reuters

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ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА

В 2019-м у украинских болельщиков появилось уникальное искушение – спорить на тему, какое свершение круче – чемпионство молодежки в Польше или прекрасный выход первой сборной на чемпионат Европы не просто напрямую, не просто с первого места, но и без единого поражения в отборе и даже за календарный год! Команда Андрея Шевченко переписала историю и сплотила страну на время своих матчей, а также ввела новый тренд, по которому болеть за сборную стало модно. Как следствие – заполненные стадионы во Львове, Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье, а также фантастическая атмосфера на трибунах. Верим в успех и на чемпионате Европы!

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

ЭМОЦИИ ГОДА

Приблизительно такие же эмоции испытывал каждый украинец, как и Александр Зинченко, после победы сборной Украины над Португалией (2:1) в Киеве и гарантированного выхода нашей главной команды страны на Евро-2020 с первого места.

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ПРОРЫВ ГОДА

Трое украинцев в Европе восхищали своей игрой весь 2019-й! Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии и одним из лучших игроков сезона Лиги Жюпиле и за более чем 13 миллионов евро уехал покорять "Аталанту" и Серию А. Александр Зинченко первым из всех украинцев выиграл за сезон все внутренние турниры Англии и подписал новый контракт с "Манчестер Сити". А Роман Яремчук нон-стоп забивает голы за "Гент" во всех турнирах – 21 в течение календарного года и еще 5 за сборную Украины! Сейчас украинский форвард – желанный трансфер для серьезных команд во многих топ-чемпионатах. Только не останавливайтесь, парни!

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ПРЕМИАЛЬНЫЕ ГОДА

Молодежная сборная Украины, ставшая чемпионом мира летом в Польше, получила премию в один миллион долларов от УАФ и спонсоров. Эта сумма стала самой большой в истории молодежных сборных страны. Недавно Андрей Павелко анонсировал, что главная команда за выход на Евро-2020 также получит рекордные премиальные, но конкретная сумма пока не была озвучена.

Премия для молодежной сборной / Фото: Facebook

ЧИСЛА ГОДА

В мае "Шахтер" выиграл Кубок Украины, обыграв "Ингулец" в Запорожье (4:0), а через несколько дней стал чемпионом страны. Таким образом, "горняки" в восьмой раз в истории и третий кряду оформили "золотой дубль" на внутренней арене. Но главное другое – на тот момент "горняки" собрали 34 трофея за годы независимости Украины, и впервые донецкая команда опередила "Динамо", став самым титулованным клубом нашей страны.

Правда, в июле киевляне выиграли Суперкубок, и паритет между грандами снова был восстановлен и сохраняется по сегодняшний день. Также уже знаем, что четвертый раз подряд "Шахтер" не оформит "золотой дубль", вылетев из текущего розыгрыша Кубка, но о новом обладателе будем говорить в итогах 2020 года.

"Шахтер" имеет еще одно впечатляющее число – 47 матчей "горняки" не проигрывают в чемпионате Украины! Они закончили календарный 2019-й без единого поражения в двух разных сезонах УПЛ под руководством двух разных тренеров! Последняя неудача "горняков" в чемпионате датирована 3 августа 2018-го, когда они уступили в Киеве "Динамо".

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НОВИЧКИ ГОДА

В 2019-м две сельские команды добились больших успехов в украинском футболе. "Ингулец" из Петрового (поселок в Кировоградской области с населением в 7150 человек) стал первым в истории представителем Первой лиге, дошедшим до финала Кубка Украины. А "Колос" из Ковалевки (что на Киевщине с населением менее чем в 2000 человек) – первой командой из села, вышедшей в Премьер-лигу. Осталось дождаться, когда их домашний стадион будет достроен и, возможно, уже в апреле Ковалевка не только де-юре, но и де-факто появится на футбольной карте страны.

РАССТАВАНИЕ ГОДА

Тренерские отставки – традиционное явление для украинского футбола. Часто в наших командах происходит настоящая тренерская чехарда, когда за сезон наставники меняются по несколько раз. Но до мая уходящего года из действующих тренеров Юрий Вернидуб был тем, кто дольше других работает в одной команде Премьер-лиги без перерывов. Его "роман" с "Зарей" длился восемь лет. После Мирчи Луческу в "Шахтере" и Мирона Маркевича в "Металлисте" это сотрудничество было самым длительным в элитном дивизионе за историю независимой Украины, которое при этом приносило результат. При Вернидубе луганчане впервые завоевали "бронзовые" медали чемпионата, впервые дошли до финала Кубка Украины и впервые сыграли в основном раунде евротурнира. Но после окончания предыдущего сезона их пути разошлись. Несколько позже "Зарю" возглавил Виктор Скрипник, а Юрий Вернидуб получил приглашение в солигорский "Шахтер".

Юрий Вернидуб / Фото: Шахтер Солигорск

В 2019-м случилось еще несколько знаковых "расставаний". Паулу Фонсека после трех лет в "Шахтере" и стольких же чемпионских титулов УПЛ уехал в "Рому". А в начале нового сезона Александр Хацкевич был отправлен в отставку с поста тренера "Динамо" из-за неудовлетворительных результатов.

КАМБЭК ГОДА

Тренерская должность в "Динамо" совсем недолго оставалась вакантной. Александра Хацкевича заменил Алексей Михайличенко, который до того времени работал в структуре клуба, занимая пост спортивного директора. Алексей Александрович ранее уже возглавлял "Динамо" в период с 2002 по 2004-й. Затем был главным тренером молодежной и первой сборных Украины. Но с 2009 года не тренировал. Так что он вернулся в профессию после более чем десятилетнего перерыва и через 15 лет в кресло наставника киевской команды.

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

ПРОВАЛ ГОДА

Фактически футбольный год в Украине закончился негативными эмоциями. Ничьей "Динамо" со швейцарским "Лугано" (1:1), когда им требовалась исключительно победа для выхода в следующий раунд Лиги Европы. Не сумев преодолеть "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионом под руководством Хацкевича, киевляне уже под руководством Михайличенко не смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы из группы с "Мальме", "Копенгагеном" и уже упомянутым "Лугано", повторив свой антирекорд выступления в этом турнире.

Все подробности в спецтеме Итоги 2019 года в спорте

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