Трое против одного: прогноз на украинское дерби в Бельгии от футбольного комментатора

Сегодня в заключительном матче четвертого тура чемпионата Бельгии сойдутся "Гент" и "Мехелен". Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Свой прогноз на поединок дает футбольный комментатор Кирилл Круторогов.

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Этот матч интересен нам тем, что в нем встретятся четверо украинцев – трое по одну сторону поля и один по другую. Яремчук, Пластун и Безус против Марьяна Шведа. "Гент" с начала сезона ужасно лихорадит – они проиграли три встречи из трех и уже пережили изменения на тренерском мостике. Йенс Торуп после предыдущего тура был уволен, а его заменил 67-летний румын Ласло Болони, который выигрывал чемпионство Португалии со "Спортингом" и Бельгии со "Стандардом", а до последнего времени весьма неплохо работал в "Антверпене". Матч с "Мехеленом" будет для него дебютным на новом месте.

"Мехелен" начал сезон с ничьей с "Андерлехтом", затем обыграл "Мускрон", а неделю назад проиграл "Серкль Брюгге", то есть испытал всю гамму чувств от разнообразия результатов. Марьян Швед пока что в их составе не дебютировал, но накануне впервые попал в заявку на игру и теперь ждет возможности проявить себя на поле. Известно, что трио украинцев из "Гента" после этого матча присоединится к сборной Украины и будет готовиться к матчам Лиги нации против Швейцарии и Испании.

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У хозяев есть все, чтобы победить – встряска после смены тренера, собственно, опытный и интересный специалист у руля и хороший состав. Думаю, они добудут победу. Ради азарта и интереса можно поболеть за гол Романа Яремчука.

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