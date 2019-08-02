Трое украинских арбитров дисквалифицированы за организацию договорных матчей

Украинские арбитры Виталий Арановский, Юрий Буренко и Виталий Молотокас дисквалифицированы КДК УАФ на длительный срок за организацию договорных матчей и поединков с фиксированными реузльтатами.
Кроме этих трех арбитров, наказание получили и другие представители судейского корпуса, однако, их имена и сроки дисквалификации пока неизвестны. Заметим, что УАФ официально пока не заявила о наказании.
Отметим, что тренер "Колоса" получил признание от украинской Премьер-лиги. Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признан лучшим тренером первого тура украинской Премьер-лиги. Наставник команды из Коваливки получил от экспертов среднюю оценку 4,6 по пятибалльной шкале.
Также добавим, что "Динамо" подписало нападающего сборной Люксембурга. Киевское "Динамо" и японский футбольный клуб "Джубило Ивата" согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Жерсон заключил контракт с клубом на пять лет.
Так нападающий Люксембурга Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче с Украиной
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