Виталий Арановский (слева) / Фото: fcbalkans.com.ua

Трое украинских арбитров дисквалифицированы за организацию договорных матчей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-02T21:09:34+03:00 Футбол Судьи отстранены от футбола

Украинские арбитры Виталий Арановский, Юрий Буренко и Виталий Молотокас дисквалифицированы КДК УАФ на длительный срок за организацию договорных матчей и поединков с фиксированными реузльтатами.

Кроме этих трех арбитров, наказание получили и другие представители судейского корпуса, однако, их имена и сроки дисквалификации пока неизвестны. Заметим, что УАФ официально пока не заявила о наказании.

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Отметим, что тренер "Колоса" получил признание от украинской Премьер-лиги. Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин признан лучшим тренером первого тура украинской Премьер-лиги. Наставник команды из Коваливки получил от экспертов среднюю оценку 4,6 по пятибалльной шкале.

Также добавим, что "Динамо" подписало нападающего сборной Люксембурга. Киевское "Динамо" и японский футбольный клуб "Джубило Ивата" согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Жерсон заключил контракт с клубом на пять лет.

Так нападающий Люксембурга Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче с Украиной

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