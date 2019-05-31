Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Трофей уже у них": Моуринью назвал главную фишку финала Лиги чемпионов

31 мая, 18:38

Знаменитый португалец рассказал, что делает удивительным противостояние "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" за евротрофей

Жозе Моуринью и Юрген Клопп
Жозе Моуринью и Юрген Клопп. Фото: AFP

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал ключевых игроков "Ливерпуля" и "Тоттенхэм Хотспур", которым в субботу, 1 июня, предстоит принять участие в финале Лиги чемпионов. Кроме того, легендарный португалец, выигрывавший ЛЧ с "Порту" и "Интером", рассказал о главной фишке предстоящего финала в Мадриде.

"Если нужно выбрать по одному ключевому игроку, то у "Ливерпуля" это был бы Вирджил ван Дейк. У "Тоттенхэма" я бы назвал Кристиана Эриксена, потому что они вышли в финал без Гарри Кейна, – заявил Жозе Моуринью. - Я всегда говорю, что команда, с которой на пути к решающему матчу произошло что-то экстраординарное, имеет небольшое преимущество. Этот финал удивителен тем, что оба участника прошли невероятный путь. Они подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника. Это будет финал, в котором обе команды будут считать, что трофей уже у них".

Напомним, на пути в финал ЛЧ "Тоттенхэм" совершил фантастический камбек в противостоянии с "Аяксом", тогда как "Ливерпуль" сумел отыграться после выездных 0:3 с "Барселоной".

Как мы сообщали ранее, букмекеры дали на финал Лиги чемпионов: с вероятностью в 66 процентов титул достанется "Ливерпулю". Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.47 – на "Ливерпуль", 2.80 – на "Тоттенхэм".

Также мы писали, что названа команда 11 лучших игроков нынешней Лиги чемпионов. В ней не нашлось места Криштиану Роналду. Суммарная стоимость дрим-тим турнира потянула почти на миллиард евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Жозе Моуринью, Тоттенхэм

Вы сейчас просматриваете новость " "Трофей уже у них": Моуринью назвал главную фишку финала Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Только сильнейшие: "Ливерпуль" огласил заявку на финал Лиги чемпионов

Сегодня, 15:36

Английский гранд отправился в Мадрид , где сразится с "Тоттенхэмом"

Воронин – о финале ЛЧ: "Очень хочу, чтобы победил "Ливерпуль". Во-первых, я хорошо знаю Клоппа"

Сегодня, 11:22

Украинский футболист в ожидании матча в Мадриде: встречаются две команды с хорошей атакой

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

8 звездных пар, которые решились на отношения с бывшими

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

29 мая, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Знает, как сделать "Динамо" чемпионом: Рауль Рианчо готовится к встрече с Игорем Суркисом

28 мая, 21:21

Испанец отрицает переговоры о замене Хацкевича, но при этом намекает, что не испугается должности

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

28 мая, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

Экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: признание Анны Мандзюк

28 мая, 20:00

У Анны и Виталия растет сын Артем

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь