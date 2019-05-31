"Трофей уже у них": Моуринью назвал главную фишку финала Лиги чемпионов

Знаменитый португалец рассказал, что делает удивительным противостояние "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" за евротрофей

Жозе Моуринью и Юрген Клопп. Фото: AFP

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал ключевых игроков "Ливерпуля" и "Тоттенхэм Хотспур", которым в субботу, 1 июня, предстоит принять участие в финале Лиги чемпионов. Кроме того, легендарный португалец, выигрывавший ЛЧ с "Порту" и "Интером", рассказал о главной фишке предстоящего финала в Мадриде.

"Если нужно выбрать по одному ключевому игроку, то у "Ливерпуля" это был бы Вирджил ван Дейк. У "Тоттенхэма" я бы назвал Кристиана Эриксена, потому что они вышли в финал без Гарри Кейна, – заявил Жозе Моуринью. - Я всегда говорю, что команда, с которой на пути к решающему матчу произошло что-то экстраординарное, имеет небольшое преимущество. Этот финал удивителен тем, что оба участника прошли невероятный путь. Они подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника. Это будет финал, в котором обе команды будут считать, что трофей уже у них".

Напомним, на пути в финал ЛЧ "Тоттенхэм" совершил фантастический камбек в противостоянии с "Аяксом", тогда как "Ливерпуль" сумел отыграться после выездных 0:3 с "Барселоной".

Как мы сообщали ранее, букмекеры дали на финал Лиги чемпионов: с вероятностью в 66 процентов титул достанется "Ливерпулю". Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.47 – на "Ливерпуль", 2.80 – на "Тоттенхэм".

Также мы писали, что названа команда 11 лучших игроков нынешней Лиги чемпионов. В ней не нашлось места Криштиану Роналду. Суммарная стоимость дрим-тим турнира потянула почти на миллиард евро.

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