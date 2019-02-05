Трогательное фото: пес пропавшего футболиста до сих пор ждет возвращения хозяина

Эмилиано Сала пропал в результате крушения самолета 21 января

Эмилиано Сала вместе со своим псом. Фото: Facebook

Трогательное фото: пес пропавшего футболиста до сих пор ждет возвращения хозяина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/982/2cc/5c59822ccd31d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/982/2cc/5c59822ccd31d.png 2019-02-05T14:19:00+02:00 Футбол Эмилиано Сала пропал в результате крушения самолета 21 января

Сестра пропавшего результате авиакатастрофы футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы выложила в сеть трогательное фото брата вместе с его любимым питомцем, а на последнем снимке пес уже в одиночку ждет возвращения хозяина. Ранее мы сообщали, что спасатели нашли тело в обломках самолета, на котором летел пропавший футболист Сала.

Пес Эмилиано Салы все еще ждет его pic.twitter.com/nAl2sVwyp6 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 5 февраля 2019 г.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека – Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены, однако впоследствии некоторые футболисты, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, призвали продолжить поисковую операцию.

Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

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