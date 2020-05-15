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Тройная Свитолина танцует, Миля поздравил "Таджика", Лунин одел маску: соцсети звезд нашего спорта

15 мая, 15:34

Андрей Фоменко

Знаменитые украинские спортсмены поделились картинками своей жизни

Украинские спортсмены продолжают радовать подписчиков новостями о своих буднях в соцсетях. За минувшие сутки некоторые из них – футболисты, теннисисты, боксеры и другие – поделились очередными сообщениями в Instagram.

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Одна из лучших теннисисток планеты Элина Свитолина сообщила, что "просто обязана запостить танец из Тик-Ток". Девушка "утроила" саму себя и показала довольно привлекательный энергичный танец. С такими движениями она имеет все шансы в шоу-бизнесе. Также одесситка пожаловалась на температуру +6 и разместила видеоролик с шокированным котом.

INSTAGRAM

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Вратарь испанского "Овьедо" и сборной Украины Андрей Лунин показал свое фото эпохи коронавируса из лифта. У футболиста на лице – медицинская маска, а на руках – перчатки. Только не вратарские, а защитные, резиновые.

INSTAGRAM

Также наши спортсмены учатся зарабатывать не только в спорте. Например, тяжелоатлет Алексей Торохтий предлагает купить программы силовых тренировок. Пишет только на английском. А фигура Алексея действительно впечатляет.

INSTAGRAM

Нашим симпатичные девушки спорта также подрабатывают рекламой. И если, скажем, молодая дзюдоистка Дарья Белодед делает это довольно явно, то прыгунья в длину Марина Бех-Романчук – в несколько скрытой форме: рассказывая о любви к синим дорожкам на легкоатлетических аренах.

INSTAGRAM

Сразу двое хорошо известных спортсменов написали в соцсетях поздравления близким людям с Днем рождения. Экстравагантный боксер-профессионал с Луганщины Денис Беринчик поздравил маму, написав эти четыре буквы большими.

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Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поздравил с 28-летием партнера по брестскому "Динамо". Александр Нойок – также гражданин Украины, уроженец Херсона, а Миля обратился к нему как к "Таджику". Вероятно, у парня такое прозвище.

Еще один футболист, в прошлом нападающий сборной Украины Андрей Воронин, решил выложить видео матча времен его выступлений за московское "Динамо". Тогда его команда разгромила ЦСКА, а одессит забил первый мяч.

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Зимой Воронин выиграл "Кубок легенд" в Москве, забив в скандальном финале россиянам.

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Смотрите, как украинские спортсмены занимаются на карантине в домашних условиях

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