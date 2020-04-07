Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Трюки и голы именинника дня – знаменитого французского футболиста Франка Рибери

7 апреля, 20:43

Вадим Авдасев

Знаменитому атакующему полузащитнику сегодня исполняется 37 лет

7 апреля 1983 года в городке Булонь-сюр-Мер родился Франк Рибери – будущий футболист, которому предстояло на многие годы стать символом мюнхенской "Баварии" и сборной Франции. Свои лучшие годы Рибери провел именно в Германии – с 2007 по 2019 гг., завоевав 24 трофея – рекорд для игроков "Баварии". К слову, недавно Рибери пожертвовал часть зарплаты на борьбу с коронавирусом.

Крайний полузащитник запомнился своей высокой скоростью, рывками и, конечно же, голами. С "Баварией" он выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а со сборной Франции дошел до финала чемпионата мира 2006 года. Смотрите подборку красивых голов и трюков в исполнении Франка.

Реклама

С "Баварией" Рибери выиграл девять титулов чемпиона Германии и шесть Кубков страны. Летом 2019-го немецкий гранд отпустил француза на правах свободного агента в итальянскую "Фиорентину". И там 36-летний вингер продолжает привлекать внимание. Смотрите, как осенью 2019 года Рибери забивал уже в форме "Фиорентины" в чемпионате Италии

Несмотря на то, что Рибери покинул Мюнхен в прошлом году, в 2020-м "Бавария" собиралась организовать ему прощальный матч. Однако из-за нынешней пандемии коронавируса дата его проведения неизвестна.

Читайте также о другой имениннице: школьная учительница физкультуры, которая заставила плакать Шарля де Голля

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Бавария Франк Рибери

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...