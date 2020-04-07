Трюки и голы именинника дня – знаменитого французского футболиста Франка Рибери

7 апреля 1983 года в городке Булонь-сюр-Мер родился Франк Рибери – будущий футболист, которому предстояло на многие годы стать символом мюнхенской "Баварии" и сборной Франции. Свои лучшие годы Рибери провел именно в Германии – с 2007 по 2019 гг., завоевав 24 трофея – рекорд для игроков "Баварии". К слову, недавно Рибери пожертвовал часть зарплаты на борьбу с коронавирусом.

Крайний полузащитник запомнился своей высокой скоростью, рывками и, конечно же, голами. С "Баварией" он выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а со сборной Франции дошел до финала чемпионата мира 2006 года. Смотрите подборку красивых голов и трюков в исполнении Франка.

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С "Баварией" Рибери выиграл девять титулов чемпиона Германии и шесть Кубков страны. Летом 2019-го немецкий гранд отпустил француза на правах свободного агента в итальянскую "Фиорентину". И там 36-летний вингер продолжает привлекать внимание. Смотрите, как осенью 2019 года Рибери забивал уже в форме "Фиорентины" в чемпионате Италии

Несмотря на то, что Рибери покинул Мюнхен в прошлом году, в 2020-м "Бавария" собиралась организовать ему прощальный матч. Однако из-за нынешней пандемии коронавируса дата его проведения неизвестна.

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