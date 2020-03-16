Турция хочет принять футбольное Евро-2020 в одиночестве: новый поворот в судьбе турнира

СМИ утверждают, что глава УЕФА Александр Чеферин в хороших отношениях с турецким президентом Реджепом Эрдоганом

Проведение футбольного Евро-2020 оказалось под угрозой из-за разбушевавшегося в Европе коронавируса. Какие только слухи по поводу судьбы турнира не ходили в последнее время. Поступила информация, что чемпионат Европы-2020 снесут на год, чтобы доиграть Лигу чемпионов. Завтра, 17 марта, пройдет заседание УЕФА в формате видеоконференции, на котором и должны определиться, что же делать с турниром.

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А накануне видеозаседания УЕФА испанская спортивная газета AS сообщила, что футбольная федерация Турции выдвинула свою кандидатуру в качестве единственной принимающей стороны Евро-2020. Источник утверждает, что глава УЕФА Александр Чеферин в хороших отношениях с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

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Евро-2020 / Фото: Reuters

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Представители Турции говорят о том, что в их стране совсем небольшое количество зараженных коронавирусом – официально на данный момент 18 человек. Напомним, что чемпионат Европы-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в нескольких странах и 12 городах.

Ранее руководство европейского футбола обратилось к фирмам-поставщикам Евро-2020 с просьбой, чтобы они остановили подготовку к турниру и начали думать, как провести его летом следующего года. Но, похоже, все еще может переиграться.

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