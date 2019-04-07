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Турецкий Бейл: юноша забил фантастический гол в матче чемпионата Турции

Сегодня, 15:23

Футболист "Бешикташа" обыграл на скорости нескольких соперников и поразил ворота

Турецкий Бейл: юноша забил фантастический гол в матче чемпионата Турции Футбол Футболист "Бешикташа" обыграл на скорости нескольких соперников и поразил ворота

В матче одной из юношеских лиг Турции "Бешикташ" забил эффектный гол. Футболист академии стамбульцев подхватил мяч недалеко от своей штрафной, после чего совершил с ним забег через весь левый фланг, обогнав сразу нескольких соперников, и поразил ближний угол ворот.

Испанские СМИ сразу же вспомнили гол лидера мадридского "Реала" Гарета Бейла в ворота "Барселоны" в "Эль-класико" в 2014 году. В матче на "Камп Ноу" валлиец оббежал на фланге Мартка Бартру как стоячего и закатил мяч в ближний угол.

Недавно мы писали, что украинский футболист Игорь Жураховский забил феноменальный гол пяткой в Эстонии. Легионер из Украины приложился к разгрому аутсайдера чемпионата.

Также мы сообщали, что Златан Ибрагимович забил пенальти в MLS в стиле Милевского. Шведский форвард принес победу "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче с "Портленд Тимберс".

А еще мы сообщали о невероятном пенальти в ЮАР: вратарь отбил удар, но небеса загнали мяч в сетку. Голкипер уже отпраздновал сейв, а бьющий схватился за голову от отчаяния, но тут случилось нечто невообразимое.

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Тег видео, гол, чемпионат Турции, Гарет Бейл

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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