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Турецкий футболист порезал соперников во время матча

Сегодня, 14:01

Мансур Чалар спрятал в руке острый предмет и стал резать соперников

Травмы от порезов
Травмы от порезов.
Турецкий футболист порезал соперников во время матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d13/939/5c7d13939757b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d13/939/5c7d13939757b.jpg Футбол Мансур Чалар спрятал в руке острый предмет и стал резать соперников

Матч третьего по силе турецкого дивизиона между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор" ознаменовался скандалом после того, как один из футболистов пронес на поле режущий предмет.

33-летний полузащитник "Амедспора" Мансур Чалар спрятал в руке острый предмет и стал резать соперников еще во время рукопожатия. Чалар незаметными движениями нанес порезы сразу нескольким игрокам. Несмотря на это, судья позволил провести матч, который закончился со счетом – 1:1.

После матча футболисты "Сакарьяспора" выложили в сеть фотографии неглубоких порезов руки, лица, спины и других частей тела. Представители клуба уже обратились в полицию.

"Сакарьяспор" известил о случившемся Федерацию футбола Турции.

Ранее мы писали, что габонский футболист "Аканды" Герман Цинг ушел из жизни во время матча. Игрок бежал по полю, и в какой-то момент рухнул на газон, после чего не приходил в сознание. Отмечается, что спортсмен умер в скорой помощи по дороге в больницу. Причина смерти пока не известна. 

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Тег футбол, футболист, чемпионат Турции

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sport24.ru

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