Турецкий футболист порезал соперников во время матча
Мансур Чалар спрятал в руке острый предмет и стал резать соперников
Матч третьего по силе турецкого дивизиона между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор" ознаменовался скандалом после того, как один из футболистов пронес на поле режущий предмет.
33-летний полузащитник "Амедспора" Мансур Чалар спрятал в руке острый предмет и стал резать соперников еще во время рукопожатия. Чалар незаметными движениями нанес порезы сразу нескольким игрокам. Несмотря на это, судья позволил провести матч, который закончился со счетом – 1:1.
После матча футболисты "Сакарьяспора" выложили в сеть фотографии неглубоких порезов руки, лица, спины и других частей тела. Представители клуба уже обратились в полицию.
TWITTER— Alperen K. (@AlperenKalyonc5) March 4, 2019
"Сакарьяспор" известил о случившемся Федерацию футбола Турции.
Ранее мы писали, что габонский футболист "Аканды" Герман Цинг ушел из жизни во время матча. Игрок бежал по полю, и в какой-то момент рухнул на газон, после чего не приходил в сознание. Отмечается, что спортсмен умер в скорой помощи по дороге в больницу. Причина смерти пока не известна.
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